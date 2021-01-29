Минский керамический завод приостановит производство кирпича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Подразделение предприятия "Керамин" временно ограничит изготовление стройматериалов, в том числе кирпича. При этом трудовой коллектив останется на рабочих местах, об этом рассказала одна из топ-менеджеров.

"Я категорически опровергаю информацию об увольнении сотрудников. Это слухи, которые уже нет сил комментировать. Пускай те, кого уволили, покажут приказ. У нас сейчас стоит задача сохранить трудовой коллектив", – пояснила Sputnik заместитель генерального директора Алла Елизарова.

По словам собеседницы, приостановка производства – явление сезонное. Со спадом в стройиндустрии снижается и изготовление строительных материалов. Сейчас объемов кирпича достаточно, чтобы удовлетворить запросы. Вместе с тем производители не желают переполнять склады.

На заводе отметили, что ситуация привычная. Так было и в прошлом году. За время остановки будут проведены плановые технологические работы: проверены и отремонтированы печи, это необходимо, так как производство продукции ведется в круглосуточном режиме.

"Люди останутся трудоустроены. Их переведут на производство керамической плитки и изготовление санитарных изделий. Сокращать никого не собираемся", - подчеркнула Алла Николаевна.

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