ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский керамический завод приостановит производство кирпича

29.01.2021 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Подразделение предприятия "Керамин" временно ограничит изготовление стройматериалов, в том числе кирпича. При этом трудовой коллектив останется на рабочих местах, об этом рассказала одна из топ-менеджеров.

© Sputnik / Виктор Толочко
Без изменений: Верховный суд признал забастовку на Беларуськалии незаконной

"Я категорически опровергаю информацию об увольнении сотрудников. Это слухи, которые уже нет сил комментировать. Пускай те, кого уволили, покажут приказ. У нас сейчас стоит задача сохранить трудовой коллектив", – пояснила Sputnik заместитель генерального директора Алла Елизарова.

По словам собеседницы, приостановка производства – явление сезонное. Со спадом в стройиндустрии снижается и изготовление строительных материалов. Сейчас объемов кирпича достаточно, чтобы удовлетворить запросы. Вместе с тем производители не желают переполнять склады.

На заводе отметили, что ситуация привычная. Так было и в прошлом году. За время остановки будут проведены плановые технологические работы: проверены и отремонтированы печи, это необходимо, так как производство продукции ведется в круглосуточном режиме.

"Люди останутся трудоустроены. Их переведут на производство керамической плитки и изготовление санитарных изделий. Сокращать никого не собираемся", - подчеркнула Алла Николаевна.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной, по которой предприятие ОАО "Керамин" некоторое время работать не будет, называется ослабление темпов в строительной отрасли и падение спроса на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поторгуемся, или Что значит отрицание Лукашенко «политических» сидельцев в Беларуси. Мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by