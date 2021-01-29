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Внешний долг Беларуси вырос на 8,4%
29.01.2021 16:15 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За 2020 год внешний госдолг страны увеличился на 1,4 млрд долларов и составил 18,6 млрд долларов. Сумма увеличения в эквиваленте составляет 8,4%.
Об этом
В 2018 году госдолг увеличился на 1%, в 2019-м – на 1,4%.
Отмечается, что в 2020 году власти привлекли внешние государственные займы в размере 3,14 млрд долларов. На погашение внешнего госдолга направлено $1,64 млрд.
Внутренний госдолг составил 9,9 млрд рублей, он увеличился за тот же период на 1,1 млрд, или на 12,9%.
Государственный долг Беларуси за 2020 год увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП, сообщает Министерство финансов.
По состоянию на 1 декабря госдолг страны
В 2020 году Беларусь должна была направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга - 6 млрд. Более 85% это выплаты в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития. Платежи по госдолгу в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей.
В нынешнем году нашей стране предстоят многочисленные погашения по долгам, общая сумма которых
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За 2020 год внешний госдолг страны увеличился на 1,4 млрд долларов и составил 18,6 млрд долларов. Сумма увеличения в эквиваленте составляет 8,4%.
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