Внешний долг Беларуси вырос на 8,4%

За 2020 год внешний госдолг страны увеличился на 1,4 млрд долларов и составил 18,6 млрд долларов. Сумма увеличения в эквиваленте составляет 8,4%.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Беларуси.

В 2018 году госдолг увеличился на 1%, в 2019-м – на 1,4%.

Отмечается, что в 2020 году власти привлекли внешние государственные займы в размере 3,14 млрд долларов. На погашение внешнего госдолга направлено $1,64 млрд.

Внутренний госдолг составил 9,9 млрд рублей, он увеличился за тот же период на 1,1 млрд, или на 12,9%.

Государственный долг Беларуси за 2020 год увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП, сообщает Министерство финансов.

По состоянию на 1 декабря госдолг страны увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд рублей, или на 25,6%, и по состоянию на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, или 36,2% к ВВП.

В 2020 году Беларусь должна была направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга - 6 млрд. Более 85% это выплаты в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития. Платежи по госдолгу в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей.