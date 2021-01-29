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Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке "Экспо"
29.01.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОчередной шаг в продвижении экспорта белорусской продукции на рынки ОАЭ и стран Персидского залива. Завершено строительство национального павильона Беларуси на площадке Всемирной выставки "Экспо-2021" в Дубае (ОАЭ). Сама экспозиция пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022. Ожидается, что в стенах нового павильона пройдут национальный день Беларуси, дни областей и города Минска, Белорусский инвестиционный форум, кроме того, День туризма и День науки, а также различные презентации белорусских компаний.
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Очередной шаг в продвижении экспорта белорусской продукции на рынки ОАЭ и стран Персидского залива. Завершено строительство национального павильона Беларуси на...
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