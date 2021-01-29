Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской IPL

Источник материала: Tut.by

Белорусская калийная компания подписала новый годовой контракт со своим долгосрочным стратегическим партнером в Индии, компанией IPL, сообщается в пресс-релизе компании.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новый контракт предполагает поставку 800 тыс. тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долларов за тонну на условиях CFR. Прошлый контракт был подписан по цене 230 долларов за тонну.

«Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь договоренности, которая будет способствовать стабильности мирового калийного рынка с потенциалом дальнейшего укрепления цен. БКК выражает благодарность своим индийским партнерам и подчеркивает, что в основе заключенного соглашения лежит высокий уровень взаимного доверия и уважения, единое видение рынка и общее стремление к его гармоничному и устойчивому развитию», — отмечено в сообщении.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия в почти в 140 стран мира.