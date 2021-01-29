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Беларусь заключила новый контракт на поставку удобрений в Индию

29.01.2021 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Белорусская калийная компания подписала новый контракт с индийской IPL на поставку 800 тонн удобрений, об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.

"Между Белорусской калийной компанией и нашим долгосрочным стратегическим партнером в Индии - компанией IPL - успешно завершены переговоры и подписан новый годовой контракт на поставку 800 тысяч тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долларов США за тонну на условиях CFR", - говорится в сообщении БКК.

© Sputnik / Виталий Аньков
Беларусь впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути

На предприятии отметили, что БКК и IPL сумели достичь договоренности, которая будет способствовать дальнейшему укреплению рынка калийных удобрений с потенциалом укрепления цен.

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году. Эксклюзивный поставщик калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" на протяжении последних находится в числе лидеров мирового экспорта калийных удобрений. За годы своей работы БКК поставила белорусский калий почти в 140 стран мира.

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Теги: Минск
 
 
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Стороны сумели достичь договоренности, которая будет способствовать стабильности мирового рынка калийных удобрений.
 
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Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской IPL
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