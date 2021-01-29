Рубль падал, крупные госы с трудом платят по долгам, а деньги утекали из банков. Нацбанк о масштабах и перспективах

Источник материала: Tut.by

Нацбанк в 2021 году обещает сохранить режим гибкого курсообразования, при этом допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса и приобретение иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов. В прошлом году это в сочетании с большими расходами на погашение долгов уже привело к заметному снижению уровня золотовалютных резервов. Об этом говорится в докладе первого заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица, опубликованном на сайте Нацбанка. В Нацбанке также отметили, что ряд государственных предприятий — крупнейших кредитополучателей имеют проблемы с обслуживанием долгов. Объем задолженности таких предприятий регулятор оценивает на уровне около 14% к ВВП.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рубль гибок

В 2020 г. реализация курсовой политики осуществлялась в режиме плавающего обменного курса, который позволил не допустить накопления дисбалансов на валютном рынке. В начале отчетного года белорусская экономика столкнулась с процессом быстрого ослабления российского рубля — валюты нашего основного торгового партнера. За январь рубль снизился к доллару на 1,83%.

Калечиц напомнил, что в марте 2020 года российский рубль потерял по отношению к доллару в марте 2020 года около 20% своей стоимости.

— Тесные экономические взаимосвязи с Российской Федерацией обусловили сопоставимое изменение и обменного курса белорусского рубля. При этом возникшие на фоне обесценения российского рубля девальвационные процессы в Беларуси были усилены негативными ожиданиями населения. Как следствие, на внутреннем валютном рынке в 2020 г. четко прослеживались два периода, когда кратковременно и в большом объеме возникал чистый спрос на иностранную валюту, преимущественно со стороны населения.

Этот спрос удовлетворял Нацбанком за счет золотовалютных резервов.

— Проводя валютные интервенции, Национальный банк не допустил чрезмерного обесценения белорусского рубля, а также усиления макроэкономических диспропорций, сказал он.

В целом за 2020 г. белорусский рубль ослаб к доллару на 22,6%, к российскому рублю — на 2,4%. Такое изменение обменного курса позволило ему остаться вблизи своего равновесного уровня и поддержать ценовую конкурентоспособность белорусской продукции.

Правительство и Нацбанк в 2020 году погасили 3,9 млрд долларов внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. На фоне несбалансированности ситуации на валютном рынке, а также значительных выплат по валютным обязательствам правительство предпринимало меры по их частичному рефинансированию, сообщил Сергей Калечиц.

В результате снижение золотовалютных резервов за 2020 г. составило 1,9 млрд долларов. На 1 января 2021 г. международные резервные активы сложились в размере 7,5 млрд долларов (2,5 месяца импорта) при установленном Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год прогнозном уровне не менее 7,3 млрд.

— С учетом необходимости выплат государством валютного долга в размере 3,3 млрд долларов золотовалютные резервы на конец 2021 г. оцениваются в объеме 6 млрд долларов. В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее 2 месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности, — отмечает первый зампред.

Деньги уходили из банков

Калечиц констатировал, что во втором полугодии 2020 года банковский сектор столкнулся со значимым оттоком денежных средств, что негативно повлияло на ресурсную базу банков. Причем основное влияние на ее снижение оказал отток депозитов населения, которые в целом за год уменьшились в национальной валюте почти на 800 млн рублей, а в иностранной — почти на 2 млрд долларов. В этих условиях банки были вынуждены поднимать процентные ставки по депозитам физических лиц.

В декабре 2020 г. средние процентные ставки по новым срочным банковским депозитам физических и юридических лиц в белорусских рублях составили 13,2% годовых, увеличившись относительно декабря 2019 г. почти вдвое. При этом соответствующего повышения процентных ставок по новым кредитам не произошло. В декабре 2020 г. средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным в национальной валюте, составила 10,9%, что лишь на 0,5 процентного пункта выше уровня декабря 2019 г.

— Фактически таким образом банками была оказана дополнительная поддержка реальному сектору экономики за счет ограничения своей доходности. Чистая процентная маржа банков по итогам 2020 г. снизилась с 4,0 до 3,6%, что является минимальным значением за период с 2008 г., — сообщил Сергей Калечиц.

Его коллега, зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, отметил , что срочные вклады в национальной валюте за 2020 г. сократились на 6,6%, в иностранной валюте — на 13,9%.

— Максимальное снижение срочных депозитов отмечено в августе 2020 г. Начиная с сентября 2020 г. отток замедлился, а по итогам декабря изменение остатков срочных вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте вышло на положительный уровень, — сказал Дмитрий Калечиц.

В 2020 г. кредитование юридических лиц существенно возросло. По итогам 2020 г. годовые темпы прироста кредитов юридическим лицам составили 26,1%. Кредитование банками юридических лиц выросло в основном за счет кредитов, выданных в национальной валюте, отмечают в Нацбанке. Прирост кредитования в национальной валюте составил 28,7%, в то время как в иностранной валюте — только 1,8%. В 2020 г. банками было выдано 82,7 млрд рублей кредитов юридическим лицам.

За 2020 год доля необслуживаемых активов увеличилась с 4,6 до 4,8%.

— Стоит отметить, что первая половина года характеризовалась ростом доли необслуживаемых активов, в то время как во второй половине наблюдалось некоторое снижение. Угрозу финансовой стабильности несет недостаточно высокая эффективность распределения финансовых ресурсов в экономике. Зачастую кредитные ресурсы направляются в пользу неконкурентоспособных предприятий в ущерб эффективным хозяйствующим субъектам, что снижает экономический потенциал государства. Ряд государственных предприятий — крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП, — заявил Дмитрий Калечиц.