Оставшуюся без белорусских грузов Klaipedos nafta ожидает сложное время

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Государственный литовский оператор терминалов нефти и сжиженного газа (СПГ) Klaipedos nafta прогнозирует, что текущий год станет тяжелым для компании, лишившейся грузов белорусского экспортера – "Белорусской нефтяной компании".

В конце прошлого года БНК приняла решение временно приостановить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды. Еще в январе текущего года был осуществлен экспорт, предусмотренный старыми сделками, но уже в феврале перевалка нефтепродуктов не планируется.

"В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании и наши усилия", – сообщил гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

Уже в прошлом году выручка с нефтяных терминалов компании снизилась на 2% - до 31,4 миллиона евро.

БНК в середине декабря прошлого года сообщила о приостановке экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, до этого сотрудничество белорусской и литовской сторон продолжалось десять лет. Месяц спустя белорусский экспортер решил не продлять контракт с перевозчиком LTG Cargo осуществлявший транзит нефтепродуктов в клайпедские порты. В январе было перевезено 88 тысяч тонн, а за прошлый год перевозчик доставил около двух миллионов нефтепродуктов в рамка контрактов с Беларусью.

В Klaipedos nafta не сообщают, какой тоннаж грузов БНК было перевалено, однако уточняется, что в последние годы поставлялось по 5-6 миллионов тонн нефтепродуктов, что составляет около 25% погрузок литовской компании.

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