В Минске на проспекте Дзержинского открылся премиальный фитнес-клуб World Сlass: огромный бассейн, безопасные гири и умные тренажеры

Наш экскурсовод Михаил носит бейдж "супервайзер", сам - профессиональный тренер, работавший во многих клубах Москвы (там из-за эпидемии их, в отличие от Беларуси, закрыли), и знает о фитнесе, тренажерах и четкой координации работы все.

Он объясняет: вход в "спортивные" зоны бесконтактный. Членам клуба выдают браслеты, на которых записаны данные посетителя. Браслет - ключ, который открывает въезд на паркинг, вход в клуб, разблокирует шкафчики.