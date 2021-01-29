В Минске на проспекте Дзержинского открылся премиальный фитнес-клуб World Сlass: огромный бассейн, безопасные гири и умные тренажеры

Здание клуба сети World Сlass в начале проспекта Дзержинского начали строить в 2019-м. Пандемия скорректировала планы, и клуб, который работает в сегменте "премиум", открылся только сегодня. Realt.by посмотрел, что будет доступно членам клуба, заплатившим за годовые карты.
В холле вас попросят взять бахилы. Помимо рецепции, тут расположен гардероб, собственное кафе.
На первом этаже - СПА-зона со всем, что ей полагается: от массажа и обертывания до ногтевого сервиса и услуг стилиста.
Наш экскурсовод Михаил носит бейдж "супервайзер", сам - профессиональный тренер, работавший во многих клубах Москвы (там из-за эпидемии их, в отличие от Беларуси, закрыли), и знает о фитнесе, тренажерах и четкой координации работы все.
Он объясняет: вход в "спортивные" зоны бесконтактный. Членам клуба выдают браслеты, на которых записаны данные посетителя. Браслет - ключ, который открывает въезд на паркинг, вход в клуб, разблокирует шкафчики.
Главный магнит клуба - аквазона с 25-метровым бассейном. К нему прилагается турецкая баня. Из раздевалок есть входы в финские сауны.
В просторных раздевалках - "правильные" фены Dyson. Еще одна очень полезная вещь - аппарат для сушки купальника. Ну и важный плюсик - сервис полотенец.
Есть в клубе и раздевалка для "випов", в ней из бонусов будут, например, свежие фрукты и высококлассные средства для душа.
В клуб можно приходить всей семьей - специальный детский клуб с бассейном тут тоже есть.
В "семейной" раздевалке все обустроено с учетом удобства для детей - низенький унитаз и рукомойники. В клубе есть программы для детей в бассейне и в детском фитнес-зале. Причем для всех возрастов: от "топтыжки" до карате и хореографии.
"Взрослая" фитнес-зона - на втором этаже.
Поднимаешься по лестнице и видишь, сколько калорий сжег. Строго говоря, тут 12 фитнес-зон.
Тренажерный зал и кардиозона с премиальным оборудованием Life Fitness и Hammer Strength. Зона функционального тренинга, оснащенная многофункциональной рамой, динамической платформой Reaxing и другими новинками.
Высокие потолки, большой объем воздуха и прекрасная система кондиционирования - это обрадует тех, кто видел первые "качалки":) И "фишки" безопасности - от правильного напольного покрытия до гирь, которые не страшно уронить на ногу: гиря, хотя и тяжелая, но мягкая, поэтому не травмирует атлета.
В фитнес-зоне есть брутальные тренажеры и новинки - почти игровые. Как объясняет Михаил, цель клуба - дать возможность поддерживать себя в форме, а не превратить члена клуба в профессионального спортсмена. И каждый может сам выбирать, что ему интересно.
Ближе к балкону - зона единоборств с подвесными мешками, профессиональным рингом, пространством для разминки и растяжки.
Студия групповых программ и баланса, студия Pilates на основе классической школы Romana’s Pilates, оснащенная оригинальным оборудованием Gratz.
Студия Cycle, адаптированная под формат групповой тренировки ICG Color Cycle. Занятия проходят под заводную музыку, световые эффекты - выходит очень зажигательно.
Члены клуба при первом посещении обязательно проходят условный "медосмотр" - фитнес-тестирование, которое позволяет определиться, с чем и как лучше работать, на какие групповые и индивидуальные тренировки лучше налегать и какие есть ограничения по здоровью.
Большая часть групповых занятий, кстати, входит в стоимость стандартной безлимитной клубной карты.
По данным клуба, в нем уже 700 членов. Клубные карты (годовые, с безлимитным посещением) стоили от 1200 (первые дни продаж) до 5000 рублей (для "вип"). Сейчас доступны карты "максимум" за 2200. Тестировать "пробные карты" и разовый доступ тут пока не планируют. Для начала нужно опытным путем определить, насколько и в какие часы будет загружен клуб. Сегодня днем на парковке (заезд на нее за Беларусбанком) было достаточно мест. Но это только первый день работы.
World Class — это российская фитнес-корпорация, представлена в 17 странах: от Грузии и Киргизии до Чехии и Бельгии. В Минск сеть пыталась "заходить" несколько лет назад, но отозвала франшизу, узнав о ненадежности белорусского партнера. Этот же клуб построили по инвестпроекту и под собственным контролем.