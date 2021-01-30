Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25-31 января 2021 года)

Протесты

В Новой Боровой неизвестные в красно-зеленой одежде наклеивали на стекла госфлаги и лазали по деревьям .

Строительство

7 января 2021 года вступил в силу указ № 247 об ограничении прибыли застройщиков 5 процентами, если они хотят привлекать деньги граждан на стадии строительства. Об этом указе очень много писали весной и летом 2020-го. Государственные СМИ — как о законодательном акте, который заставит толстосумов-застройщиков снизить цены. Негосударственные — как о способе сократить количество коммерческих застройщиков, поскольку покупать участки с аукционов и строить за свой счет могут только очень крупные девелоперы, которых на весь Минск — по пальцам одной руки перечесть можно. А на что реально повлиял указ? Пока ни на что. Все последствия будут позже .

Тем временем, объемы строительства остаются немалыми: в 2020-м в Беларуси построили 49 тысяч новых квартир . А помимо новых строек, даже общежития переделывают в жилые дома .

«Очередникам» предлагают квартиры на Притыцкого. А УКС Советского района планирует возводить малоэтажную застройку для нуждающихся в районе 4-го пер. Кольцова.

В ЖК «Карамель» застройщик продает еще 5 квартир. А в проблемном доме на Купревича выставили на продажу сразу 50 квартир. Оба эти дома стали долгостроями, но дольщикам здесь повезло больше, чем, например, тамбазовцам: они сейчас просят Лукашенко открыть им кредитную линию на завершение строительства. Вообще проблема с долгостроями уже несколько лет никак не решается - застраховать людей от проблем, не может и государство. Но сейчас будет новая попытка - перед КГК поставили задачу разобраться .

В Беларуси утверждены новые строительные нормы по энергоэффективности зданий и автономным источникам теплоснабжения.

На неиспользуемых площадях в Минске планируют построить заводы .

Земля

Мядельский сельисполком объявил об аукционе трех земельных участков, два из которых находятся в очень красивом месте — на перешейке между озерами Нарочь и Мястро.

Зарубежная недвижимость

После локдауна в Москве наблюдается резкий скачок цен на вторичное жилье.

Законодательство

На портале «Удобный город» появилась петиция, где белорусы просят исправить неравенство прав собственников квартир в Жилищном кодексе или дать разъяснение по этому поводу. В чем заключается неравенство по мнению авторов петиции — читайте тут .

Можно ли строить квартиры по двум очередям и как не потерять место в общежитии: эксперты проясняют сложные ситуации здесь .

Регионы

В Речице продают бункер , который был частью ядерного щита СССР.

В Витебске обсудили планы по жилищному строительству на 2021 год. Многоэтажные дома в ближайшее время будут возводиться на Московском проспекте, в микрорайонах Черемушки и Билево. А еще в Витебске ищут хозяев для синагоги, в которой молилась семья Шагала.

В Гомеле построят храм, похожий на Красный костел в Минске. Там же, в Гомеле, очередникам предложили арендовать 34 квартиры в доме № 3 по улице Пенязькова. А вот тут можно узнать, какие объекты пользовались спросом на аукционах в Гомеле.

В Гродно обсудят строительство нового завода по производству удобрений.

Коммерческая недвижимость

Эксперты рассказали о релокейте айтишников и перспективах рынка коммерческой недвижимости (спойлер: все плохо, но пока еще не критично).