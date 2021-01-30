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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25-31 января 2021 года)
30.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Аквадискотека
Конечно, мы тоже посмотрели самое популярное расследование в ютубе (речь о видео Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки») и восхитились 18-метровым складом грязи, «аквадискотекой», дегустационной комнатой, гардеробной для официантов и другими чудесами дворца под Геленджиком. Оправившись от культурного шока, мы заинтересовались, а есть ли что-то подобное в Беларуси? Ну ладно, пусть не с ершиком за 700 евро (белорусы — люди скромные), но такое, чтобы перед соседями все-таки не было стыдно. В общем, мы воспользовались кнопкой «продажа загородных домов» и
Протесты
В Новой Боровой неизвестные в красно-зеленой одежде
Строительство
7 января 2021 года вступил в силу указ № 247 об ограничении прибыли застройщиков 5 процентами, если они хотят привлекать деньги граждан на стадии строительства. Об этом указе очень много писали весной и летом 2020-го. Государственные СМИ — как о законодательном акте, который заставит толстосумов-застройщиков снизить цены. Негосударственные — как о способе сократить количество коммерческих застройщиков, поскольку покупать участки с аукционов и строить за свой счет могут только очень крупные девелоперы, которых на весь Минск — по пальцам одной руки перечесть можно. А на что реально повлиял указ? Пока ни на что.
Тем временем, объемы строительства остаются немалыми: в 2020-м в Беларуси
«Очередникам»
В ЖК «Карамель» застройщик
В Беларуси
На неиспользуемых площадях в Минске
Земля
Мядельский сельисполком
Зарубежная недвижимость
После локдауна в Москве
Законодательство
На портале «Удобный город» появилась петиция, где белорусы просят исправить неравенство прав собственников квартир в Жилищном кодексе или дать разъяснение по этому поводу. В чем заключается неравенство по мнению авторов петиции —
Можно ли строить квартиры по двум очередям и как не потерять место в общежитии: эксперты проясняют сложные ситуации
Регионы
В Речице
В Витебске
В Гомеле
В Гродно
Коммерческая недвижимость
Эксперты
В Минске на проспекте Дзержинского
Ресторанам и барам
Магазин «Океан» в Минске
Девять знаменитых заведений в Минске, которые закрылись совсем недавно,
Предприниматели
Риэлтерский бизнес
За 2020 год в Минюст поступило 102 жалобы на работу риэлтеров.
Татьяна Недерева-Архипец
Жилье и инфраструктура
Вечером почти в любом дворе вопрос «А где тут можно поставить машину?» звучит издевательски. Наши придомовые территории уже давно не в состоянии вместить всех желающих припарковаться. В итоге — каждый минский автолюбитель выкручивается как может. Один выискивает заветное место у подъезда, другой бросает авто у проезжей части, третий арендует место в паркинге. Свой взгляд на проблему парковок есть и у председателя гаражно-строительного потребительского кооператива «АвтоПаркинг 1» Виктора Жлобича. Он
1 февраля в Минске
ЖКХ
Минск в ближайшие пять лет будет полностью обеспечиваться артезианской водой. Об этом Александр Лукашенко
Председатель Президиума НАН
Мэр Минска требует
Редакция Realt.by
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Самая дорогая квартира 2020 года, прогнозы падения цен и “аквадискотеки” в Беларуси. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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