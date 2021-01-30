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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25-31 января 2021 года)

30.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на незначительные 0.1% и составил 1336 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за те же 7 дней выросла на 0.3% - до 1304 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 32 $/м2. За исключением предыдущей недели, с начала 2021 года на вторичном рынке столицы наблюдается отрицательная динамика цен. Кстати, вот тут можно посмотреть топ самых дорогих сделок на рынке недвижимости Беларуси в 2020 году, а здесь прогнозы почитать о падении цен к лету 2021-го. Поделился своим мнением о стоимости "квадрата" в этом году и министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Аквадискотека

Конечно, мы тоже посмотрели самое популярное расследование в ютубе (речь о видео Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки») и восхитились 18-метровым складом грязи, «аквадискотекой», дегустационной комнатой, гардеробной для официантов и другими чудесами дворца под Геленджиком. Оправившись от культурного шока, мы заинтересовались, а есть ли что-то подобное в Беларуси? Ну ладно, пусть не с ершиком за 700 евро (белорусы — люди скромные), но такое, чтобы перед соседями все-таки не было стыдно. В общем, мы воспользовались кнопкой «продажа загородных домов» и выбрали 7 белорусских «дворцов», которые можно приобрести прямо сейчас.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25-31 января 2021 года)

Протесты

В Новой Боровой неизвестные в красно-зеленой одежде наклеивали на стекла госфлаги и лазали по деревьям.

Строительство

7 января 2021 года вступил в силу указ № 247 об ограничении прибыли застройщиков 5 процентами, если они хотят привлекать деньги граждан на стадии строительства. Об этом указе очень много писали весной и летом 2020-го. Государственные СМИ — как о законодательном акте, который заставит толстосумов-застройщиков снизить цены. Негосударственные — как о способе сократить количество коммерческих застройщиков, поскольку покупать участки с аукционов и строить за свой счет могут только очень крупные девелоперы, которых на весь Минск — по пальцам одной руки перечесть можно. А на что реально повлиял указ? Пока ни на что. Все последствия будут позже.

Тем временем, объемы строительства остаются немалыми: в 2020-м в Беларуси построили 49 тысяч новых квартир. А помимо новых строек, даже общежития переделывают в жилые дома.

«Очередникам» предлагают квартиры на Притыцкого. А УКС Советского района планирует возводить малоэтажную застройку для нуждающихся в районе 4-го пер. Кольцова.

В ЖК «Карамель» застройщик продает еще 5 квартир. А в проблемном доме на Купревича выставили на продажу сразу 50 квартир. Оба эти дома стали долгостроями, но дольщикам здесь повезло больше, чем, например, тамбазовцам: они сейчас просят Лукашенко открыть им кредитную линию на завершение строительства. Вообще проблема с долгостроями уже несколько лет никак не решается - застраховать людей от проблем, не может и государство. Но сейчас будет новая попытка - перед КГК поставили задачу разобраться.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы по энергоэффективности зданий и автономным источникам теплоснабжения.

На неиспользуемых площадях в Минске планируют построить заводы.

Земля

Мядельский сельисполком объявил об аукционе трех земельных участков, два из которых находятся в очень красивом месте — на перешейке между озерами Нарочь и Мястро.

Зарубежная недвижимость

После локдауна в Москве наблюдается резкий скачок цен на вторичное жилье.

Законодательство

На портале «Удобный город» появилась петиция, где белорусы просят исправить неравенство прав собственников квартир в Жилищном кодексе или дать разъяснение по этому поводу. В чем заключается неравенство по мнению авторов петиции — читайте тут.

Можно ли строить квартиры по двум очередям и как не потерять место в общежитии: эксперты проясняют сложные ситуации здесь.

Регионы

В Речице продают бункер, который был частью ядерного щита СССР.

В Витебске обсудили планы по жилищному строительству на 2021 год. Многоэтажные дома в ближайшее время будут возводиться на Московском проспекте, в микрорайонах Черемушки и Билево. А еще в Витебске ищут хозяев для синагоги, в которой молилась семья Шагала.

В Гомеле построят храм, похожий на Красный костел в Минске. Там же, в Гомеле, очередникам предложили арендовать 34 квартиры в доме № 3 по улице Пенязькова. А вот тут можно узнать, какие объекты пользовались спросом на аукционах в Гомеле.

В Гродно обсудят строительство нового завода по производству удобрений.

Коммерческая недвижимость

Эксперты рассказали о релокейте айтишников и перспективах рынка коммерческой недвижимости (спойлер: все плохо, но пока еще не критично).

В Минске на проспекте Дзержинского открылся премиальный фитнес-клуб World Сlass.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25-31 января 2021 года)

Ресторанам и барам могут запретить работать после 23.00, если они расположены в жилых домах и при этом продают алкоголь.

Магазин «Океан» в Минске закрывают на модернизацию.

Девять знаменитых заведений в Минске, которые закрылись совсем недавно, здесь. Также закрыты почти все точки известной сети бренда Brioche.

Предприниматели предлагают благоустроить тусовочную улицу Октябрьскую.

Риэлтерский бизнес

За 2020 год в Минюст поступило 102 жалобы на работу риэлтеров. Вот список основных нарушений.

Татьяна Недерева-Архипец рассказала, почему закрыла свое агентство недвижимости и куда катится рынок.

Жилье и инфраструктура

Вечером почти в любом дворе вопрос «А где тут можно поставить машину?» звучит издевательски. Наши придомовые территории уже давно не в состоянии вместить всех желающих припарковаться. В итоге — каждый минский автолюбитель выкручивается как может. Один выискивает заветное место у подъезда, другой бросает авто у проезжей части, третий арендует место в паркинге. Свой взгляд на проблему парковок есть и у председателя гаражно-строительного потребительского кооператива «АвтоПаркинг 1» Виктора Жлобича. Он предлагает рационально использовать пустыри и строить на них небольшие стоянки. Успешный пример такого строительства есть — частная парковка на улице Жуковского в Минске.

1 февраля в Минске откроют новый автобусный маршрут: от Уручья до «Новой Боровой».

ЖКХ

Минск в ближайшие пять лет будет полностью обеспечиваться артезианской водой. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 января во время встречи со студентами. Такие обещания минчанам даются с 2013 года.

Председатель Президиума НАН считает, что «через 20−25 лет нам потребуется третья атомная станция». Но пока мы еще с одной не разобрались, электроэнергия от которой будет не самой дешевой: станция будет отчислять деньги еще и в два фонда.

Мэр Минска требует разобраться в причинах аварий на теплосетях. И вдруг стало известно, что в Минске выработают алгоритмы действий для каждого случая коммунальных ЧП. Но возникает вопрос: а что раньше их не было?

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Самая дорогая квартира 2020 года, прогнозы падения цен и “аквадискотеки” в Беларуси. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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