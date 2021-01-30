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БелАЗ поставит в Индию 96 самосвалов
30.01.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. ОАО "БЕЛАЗ" подписал с индийской госкомпанией Coal India контракт на поставку 96 самосвалов, сообщили в посольстве Беларуси в Индии.
28-30 января состоялся визит главы белорусского Минпрома Петра Пархомчика и гендиректора белорусского автогиганта Сергея Никифоровича в Колкату.
"Подписан контракт на поставку в Индию 96 белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что подписание контракта стало результатом многолетней работы БелАЗа и белорусского посольства в Индии по продвижению на местный рынок продукции флагмана белорусской промышленности.
Первая партия самосвалов – шесть машин - будет отгружена в первом-начале второго кварталов текущего года. По результатам испытания техники будет принято решение о сроках поставки основной партии карьерных самосвалов.
В прошлом году Беларусь поставила в Индию 77 БелАЗов грузоподъемностью 136 тонн. Более половины из них собрана и уже эксплуатируется на индийских угольных карьерах.
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Первые шесть самосвалов 220-тонников будут отгружены в первом полугодии, затем по результатам испытания в Индию отправится основная партия.
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