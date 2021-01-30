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БелАЗ поставит в Индию 96 самосвалов

30.01.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. ОАО "БЕЛАЗ" подписал с индийской госкомпанией Coal India контракт на поставку 96 самосвалов, сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

© Photo : БКК
Беларусь заключила новый контракт на поставку удобрений в Индию

28-30 января состоялся визит главы белорусского Минпрома Петра Пархомчика и гендиректора белорусского автогиганта Сергея Никифоровича в Колкату.

"Подписан контракт на поставку в Индию 96 белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн", - сообщили в посольстве. 

В дипмиссии отметили, что подписание контракта стало результатом многолетней работы БелАЗа и белорусского посольства в Индии по продвижению на местный рынок продукции флагмана белорусской промышленности.

Первая партия самосвалов – шесть машин - будет отгружена в первом-начале второго кварталов текущего года. По результатам испытания техники будет принято решение о сроках поставки основной партии карьерных самосвалов.

В прошлом году Беларусь поставила в Индию 77 БелАЗов грузоподъемностью 136 тонн. Более половины из них собрана и уже эксплуатируется на индийских угольных карьерах.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые шесть самосвалов 220-тонников будут отгружены в первом полугодии, затем по результатам испытания в Индию отправится основная партия.
 
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