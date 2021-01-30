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Власти Минска выделят предпринимателям 380 тысяч долларов

30.01.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Власти Минска направят один миллион белорусских рублей (более 380 тысяч долларов) для развития предпринимательской деятельности, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

Такую сумму предусмотрели в бюджете Минска на 2021 год, в прошлом году она составляла 870 тысяч рублей. В 2020 году средства для возмещения процентов по банковским кредитам и части расходов на выплату лизинговых платежей перечислили 35 минским субъектам хозяйствования.

Полная информация о возможности для получения субсидий на конкурсной основе доступна на информационном ресурсе "Бизнес портал Минска". Без конкурса деньги на возмещение части расходов можно получить только в том случае, если предприниматели участвуют в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Господдержка будет предоставляться бизнесменам на конкурсной основе, в прошлом году субсидиями воспользовались 35 субъектов хозяйствования.
 
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