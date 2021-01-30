Стильно одеваться, не выражаться и не критиковать. У госслужащих появится этический кодекс

Источник материала: Tut.by

В Беларуси появится обновленный закон «О государственной службе». В приложении к будущему закону есть приложение об общих требованиях служебной этики гражданских госслужащих, состоящее из 18 статей. В нем прописаны правила поведения со СМИ, ведения аккаунтов в соцсетях, требования к речи и внешнему облику, а также поведению чиновников во внеслужебное время.

Что за законопроект вообще?

Действующий закон «О государственной службе в Республике Беларусь» был принят в 2003 году и с тех пор не менялся. Новый законопроект подготовили по поручению Александра Лукашенко, которое он дал еще в 2018 году.

«Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться государственному служащему. Если это будет, как у военных, соответствующий устав, хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должны видеть, что президент тем самым предъявляет жесточайшие требования к госслужащим, а за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму», — сказал он тогда на совещании по вопросам социально-правовых гарантий госслужащих и повышения престижа госслужбы.

Разработка законопроекта длилась полтора года. Как сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, представляя его в парламенте в декабре 2020 года, им предусматривается усиление дисциплины и ответственности гражданских служащих в целях сближения их правового статуса с военнослужащими.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В частности, определяется понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие как на служебное поведение, так и на поведение в быту», — заявила министр.

Для этих целей, пояснила министр, в качестве приложения к закону разработаны общие требования служебной этики государственных гражданских служащих.

А что это за требования к этическому поведению?

В приложении к новой версии о госслужбе есть небольшое приложение об общих требованиях служебной этики гражданских госслужащих, состоящее из 18 пунктов (есть в распоряжении редакции. — Прим. TUT.BY). Один из них гласит, что «при выполнении служебных обязанностей гражданские служащие должны содействовать укреплению политической и экономической стабильности в стране, единению белорусского народа».

Указано, что правила были разработаны в соответствии с «Конституцией Республики Беларусь, статьей 8 Конвенции ООН против коррупции, Международным кодексом поведения государственных должностных лиц, законодательством о государственной гражданской службе и о борьбе с коррупцией, а также общепринятыми в Республике Беларусь морально-этическими нормами».

В целом требования хоть и сформулированы довольно расплывчато и обтекаемо, но просты и понятны, вот несколько примеров:

не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

неукоснительно соблюдать служебную дисциплину;

при общении с гражданами, представителями других государственных органов и иных организаций проявлять терпение, вежливость, тактичность и внимательность;

не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также при осуществлении административных процедур;

не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при обращении за осуществлением административных процедур, получении различных услуг.

Кроме того, в кодексе прописаны требования к внешнему виду и речи госслужащих. Чиновник на службе должен придерживаться делового стиля в одежде, не допускать грубости и нецензурных выражений, демонстрировать вежливость и умение выслушать, а также — не обсуждать личные вопросы при посетителях.

Отдельная глава кодекса посвящена общению госслужащих со СМИ и поведению в соцсетях.

«Гражданским служащим не следует публично выражать в средствах массовой информации свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности в случае его несоответствия основным направлениям политики государства, если иное не предусмотрено специальными законодательными актами, закрепляющими их правовой статус», — говорится в одном из пунктов.

При ведении личных аккаунтов в социальных сетях чиновникам следует не допускать размещения сведений, «способных нанести ущерб их персональной репутации и авторитету государственной власти в целом».

Отдельного внимания заслуживает глава о поведении гражданских госслужащих во внеслужебное время. Чиновники должны следовать «высоким нравственным принципам» и подавать «личный пример», а кроме того, обязаны:

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их персональной репутации или авторитету гражданской службы;

соблюдать правила общежития, уважать национальные и религиозные обычаи;

при посещении общественных мест и мероприятий соблюдать общественный порядок.

За нарушение требований служебной этики чиновник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом «О государственной службе» — от получения замечания до увольнения.

А раньше таких правил не было?

Общего кодекса поведения для всех государственных служащих до настоящего времени в Беларуси нет, хотя еще в 2003 году на рассмотрение Александра Лукашенко был представлен проект «Кодекса этики государственных служащих Республики Беларусь».

Но этические стандарты были установлены для отдельных категорий госслужащих: в Беларуси есть «Кодекс чести судьи», «Кодекс чести прокурорского работника». Есть свои правила у некоторых категорий специалистов, которые не являются госслужащими — например, «Правила профессиональной этики нотариуса», «Правила профессиональной этики специалиста по риелторской деятельности» и других.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Кроме того, кодексы этики утверждались и «на местах». Например, в 2015 году бывший в то время мэром Минска Андрей Щорец подписал распоряжение «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Минского городского

исполнительного комитета и администраций районов города Минска». Его содержание во многом дублирует приложение к новому законопроекту о госслужбе, хотя там были прописаны и конкретные требования — например, не курить во время совещаний и при гражданах.

А как в других странах?

Кодексы этики чиновников приняты и в «старых демократиях» и у всех стран — соседей Беларуси.

В частности, в США еще в 1958 году был принят «Кодекс этики правительственной службы», состоящий всего из 10 коротких пунктов , вот некоторые из них:

ставить преданность моральным принципам и государству выше преданности лицам, партии или государственным органам;

работать весь трудовой день за установленную плату, прилагая необходимые усилия и мысли для выполнения своих обязанностей;

не давать никаких обещаний, касающихся должностных обязанностей, поскольку государственный служащий не может выступать как частное лицо при исполнении.

С тех пор он не раз менялся, а сейчас в США есть целое Управление служебной этики в государственных органах (Office of Government Ethics), которое занимается разработкой единой политики в области профессиональной этики, контролем и мониторингом в этой сфере.

В Великобритании этические нормы для чиновников закреплены в «Семи принципах публичной жизни». Это очень короткий свод правил , больше напоминающий заповеди:

нестяжательство — служение только общественным интересам, отказ от каких-либо действий для достижения материальных и финансовых выгод для себя, своей семьи и друзей;

неподкупность — недопущение какой-либо финансовой или иной зависимости от внешних лиц или организаций, которые могут повлиять на исполнение официального долга;

подотчетность — ответственность за принятые действия перед обществом и предоставление полной информации в случае публичной проверки;

открытость — максимальное информирование общества обо всех решениях и действиях, их обоснованности (при этом сокращение информации допустимо при необходимости соблюдения высших общественных интересов);

честность — обязательное сообщение о своих частных интересах, связанных с общественными обязанностями, принятие всех мер для разрешения возможных конфликтов в пользу общественных интересов;

лидерство — соблюдение принципов лидерства и личного примера в исполнении стандартов общественной жизни.

Хотя в кодексе записано, что он применим ко всем состоящим на общественной службе (включая полицейских), в качестве законодательной нормы он включен лишь в Министерский кодекс Великобритании (свод норм, регулирующих поведение членов кабинета).

В Европейском союзе этика бюрократов регулируется Кодексом правильного административного поведения, принятым Европейским парламентом в 2001 году. Этот документ, в частности, требует от представителя государственной службы помнить, что во всех случаях он оказывает услуги обществу, а потому обязан быть любезным с гражданами и внимательно относиться к их просьбам. Однако в документе, помимо общих этических принципов, требующих, например, недопущения любых форм дискриминации граждан при рассмотрении дел (в кодексе тщательно прописаны любые особенности, по которым могут быть дискриминированы граждане), имеются и конкретные нормы о форме ответа на поступившие запросы, порядок работы с сообщениями и другие процедурные нормы.



Фото: Reuters

В Казахстане в последней редакции стандартов поведения чиновников, как и белорусском варианте, также есть пункт о том, что не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям политики государства. При этом в кодексе прописаны и более конкретные правила, например о том, что госслужащий не должен находиться в общественных местах в состоянии опьянения.

В России в 2010 году был принят «Типовой Кодекс этики государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих». Он состоит из 29 статей и похож на белорусскую версию расплывчатыми требованиями о безупречном и беспристрастном выполнении своих обязанностей, корректном поведении с гражданами и соблюдении опрятности и приличия во внешнем виде.

К конкретным требованиям можно отнести лишь запрет принимать подарки и иные вознаграждения (в белорусском варианте кодекса этого нет, но зато есть в законе о борьбе с коррупцией. — Прим. TUT.BY) и внезапно: «воздерживаться в публичных выступлениях от обозначения стоимости в иностранной валюте на территории России товаров, работ, услуг, сумм сделок между резидентами, показателей бюджетов, заимствований и т.д.».

Также в Российской Федерации каждый субъект может принимать поправки к кодексу этики для госслужащих. Например, в 2019 году правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило поправки к кодексу этики для госслужащих, касающиеся их поведения в социальных сетях. Одной из них стал запрет на «лайки» материалов с критикой власти и публикацию таких материалов.

Кроме того, во многих ведомствах и министерствах определены свои правила и нормы поведения сотрудников. Например, свой «Кодекс этики и служебного поведения» есть у МВД России. Документ рекомендует полицейским оформлять свое рабочее место без роскоши, культурно и грамотно разговаривать и воздерживаться от нецензурной брани и жаргона. Кодекс содержит рекомендации по поддержанию внешнего вида полицейских. Так, женщинам предписано носить скромный и разумный макияж. Мужчинам не следует носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца. В нем также прописано, что для полицейского «неприемлемо жестокое либо унижающее человеческое отношение к людям».