МАРТ определил, сколько будут платить предприятия за газ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) определило цены на природный газ для белорусских предприятий. Они установлены без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал на кубометр при курсе 2,5789 рубля за 1 доллар, следует из текста постановления, опубликованного на портале Pravo.by.

Стоимость одной тысячи "кубов" газа для юрлиц и ИП составит в 2021 году 679,07 рубля (в прошлом году 555,21 рубля).

При прошлогоднем уровне потребления газа до 600 млн кубических метров бюджетные организации, а также юрлица системы Минжилкомхоза, оказывающие ЖКУ, будут платить 631,83 рубля. Если юрлица системы Минжилкомхоза используют газ для производства тепловой энергии для нужд населения, то он будет стоить 410,3 рубля. Столько же должны платить товарищества собственников и застройщики.

Производители цемента, стенблоков и прочих стройматериаловиз обожженной глины, керамических покрытий и плит, бумаги и картона, электрических ламп, гипсовых строительных изделий, стекловолокна, целлюлозы и древесной массы будут платить 464,2 рубля за тысячу кубометров.

Предприятия, занимающиеся выпуском хлопчатобумажных и льняных тканей, будут платить 541,56 рубля, шерстяных тканей из волокон гребенного прядения – 270,78 рубля, шерстяных тканей из волокон кардного прядения – 355,72 рубля.

Цена для производителей автомобилей (кроме двигателей) составит 631,83 рубля, а для тех, кто занимается выпуском резиновых шин, - 477,09 рубля.

Сахарные заводы будут платить в январе 386,83 рублей, а в остальные месяцы - 679,07 рублей. Предприятия, добывающие известняк, гипс и мел – 541,56 рубля.

Цена для юрлиц, потребляющих свыше 600 млн кубометров в год, составит 410,3 рубля, а для производителей азотных удобрений – 386,83 рубля.

Стоимость газа для резидентов индустриального парка "Великий камень", особой экономической зоны "Бремино-Орша", а также для Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) составит 408,42 рубля за 1 тысячу "кубов".

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень и хосписов цены установлены отдельно. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость одного кубометра с НДС составит 0,484 рубля. При их наличии в летний период цена будет такой же, а в отопительный период с 1 января по 31 мая составит 0,1366 рубля, с 1 июня по 31 декабря – 0,1406 рубля.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.