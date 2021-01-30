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Нацбанк сможет вводить валютные ограничения, но не более чем на год

30.01.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Нацбанк совместно с правительством смогут вводить валютные ограничения не более чем на один год, рассказал первый заместитель председателя правления финансового регулятора Дмитрий Калечиц.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В Нацбанке накануне прошло расширенное заседание правления, на котором приняли новую редакцию Закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Он направлен на либерализацию валютных отношений и девалютизацию экономики и вступит в силу с 9 июля.

Одна из норм нового закона касается валютных ограничений.

"При возникновении кризисных ситуаций, представляющих угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы, Нацбанк совместно с Советом министров имеет право на введение валютных ограничений не более чем на один год", – пояснил Дмитрий Калечиц.

Итоги 2020-го

Он констатировал, что прибыль банковского сектора по итогам прошлого года составила 1 млрд рублей – это на 13,5% меньше уровня 2019 года. Более серьезные ухудшения – в финансовых отчетах негосударственных банков.

Источником увеличения прибыли банков в 2020-м стал рост чистых доходов от операций с иностранной валютой. Объем чистого прочего банковского дохода превысил на 251 миллионов рублей уровень 2019-го.

Рентабельность собственного капитала банковского сектора по итогам года снизилась на 2% и составила 8,9%.

Задачи на 2021-й

Нацбанк совместно с правительством в 2021 году, по словам Калечица, продолжит работу по обеспечению финансовой стабильности в стране. Финрегулятор продлил на год большую часть введенных в начале 2020-го контрициклических мер, которые призваны обеспечить устойчивость банковской сферы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Особое внимание будет уделено укреплению финансовой стабильности на валютном и депозитном рынках, обеспечению устойчивого сберегательного процесса. Одной из основных задач будет недопущение существенного роста кредитного риска", – заявил первый зампредседателя правления Нацбанка.

Регулятор сделает ставку на увеличение доли безналичных расчетов в розничном товарообороте и защите прав потребителей платежных и банковских услуг. В этом году в опытную эксплуатацию Нацбанк планирует ввести модернизированную АС МБР (автоматизированную систему межбанковских платежей – Sputnik).

 
Теги: Минск
 
 
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Валютная либерализация продолжается в Беларуси, однако при возникновении кризисных ситуаций власти смогут ввести ограничения.
 
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