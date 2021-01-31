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Беларуси в 2020 году пришлось занять на внешних рынках более 3 млрд долларов, госдолг вырос на 29%
31.01.2021 10:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29%,
Внешний госдолг по состоянию на 1 января составил 18,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%.
В 2020 году привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 3,147 млрд долларов:
Погашение внешнего государственного долга по итогам года составило 1,635 млрд долларов:
Внутренний госдолг по состоянию на 1 января составил 9,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.
В 2020-м году размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 463,3 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 857,7 млн долларов и 173,5 млн рублей.
Правительство и Нацбанк в 2020 году
Ситуацию осложняла девальвация рубля более чем на 20% к доллару с начала года.
Нацбанк отмечает, что в 2021 году необходимо выплатить валютный долг в размере 3,3 млрд долларов.
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Погашение внешнего государственного долга по итогам года составило 1,635 млрд долларов.
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