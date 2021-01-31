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Беларуси в 2020 году пришлось занять на внешних рынках более 3 млрд долларов, госдолг вырос на 29%

31.01.2021 10:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29%, сообщает Минфин.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 января составил 18,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,4 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%.

В 2020 году привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 3,147 млрд долларов:

  • 1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;
  • 1051,1 млн долларов — правительства и банков России;
  • 500 млн долларов — ЕФСР;
  • 126,2 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
  • 67,1 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;
  • 11 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам года составило 1,635 млрд долларов:

  • 709,4 млн долларов — правительству и банкам России;
  • 430,3 млн долларов — банкам Китая;
  • 376,9 млн долларов — ЕФСР;
  • 112,3 млн долларов — МБРР;
  • 3,6 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США;
  • 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 января составил 9,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.

В 2020-м году размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 463,3 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 857,7 млн долларов и 173,5 млн рублей.

Правительство и Нацбанк в 2020 году погасили 3,9 млрд долларов внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. На фоне несбалансированности ситуации на валютном рынке, а также значительных выплат по валютным обязательствам правительство предпринимало меры по их частичному рефинансированию.

Ситуацию осложняла девальвация рубля более чем на 20% к доллару с начала года.

Нацбанк отмечает, что в 2021 году необходимо выплатить валютный долг в размере 3,3 млрд долларов.

 
 
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Погашение внешнего государственного долга по итогам года составило 1,635 млрд долларов.
 
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