Россияне и канадцы раскритиковали контракт БКК с Индией: говорят, цена ниже рынка

Источник материала: Tut.by

Российский и канадский производители и экспортеры калийных удобрений, «Уралкалий» и Canpotex прокомментировали заключение долгосрочного контракта между белорусским ОАО БКК и крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений компанией IPL.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новый контракт БКК предполагает поставку 800 тыс. тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долларов за тонну на условиях CFR. Прошлый контракт был подписан по цене 230 долларов за тонну.

«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во 2-й половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, „Уралкалий“ полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», — заявил гендиректор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий.

В официальном сообщении Canpotex также отмечено, что цена белорусского контракта будет значительно ниже текущих рыночных уровней для калийных удобрений на ключевых внешних рынках и абсолютно не учитывает сильные фундаментальные факторы, наблюдаемые на рынках основных сельскохозяйственных товаров во многих развивающихся регионах по всему миру.

Canpotex отмечает, что стремится своих клиентов продукцией по конкурентоспособной цене. «И мы будем делать это на уровне, соответствующем рыночным условиям. Canpotex полностью подтверждает объемы продаж калийных удобрений до апреля 2021 года даже без заключения нового контракта с нашими клиентами в Индии. Рекордные отгрузки калийных удобрений были осуществлены в 2020 году, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на экспортном рынке в 2021 году», — говорится в заявлении.

Аналогичная позиция у канадской Nutrien. «Мы понимаем, что калийное соглашение с Индией было заключено на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием», — сказал Кен Зейтц , исполнительный вице-президент и генеральный директор Nutrien Potash.

На высококонкурентом калийном рынке такие дискуссии вокруг цен с взаимными обвинениями появляются не первый раз. К примеру, прошлый китайский контракт белорусов весьма огорчил «Уралкалий». TUT.BY подробно разбирал, на какую мозоль наступили белорусы экс-партнеру по калийному сбытовому альянсу, распавшемуся в 2013 году.