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Россияне и канадцы раскритиковали контракт БКК с Индией: говорят, цена ниже рынка
31.01.2021 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский и канадский производители и экспортеры калийных удобрений, «Уралкалий» и Canpotex прокомментировали заключение долгосрочного контракта между белорусским ОАО БКК и крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений компанией IPL.
«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во 2-й половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, „Уралкалий“ полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», —
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Canpotex отмечает, что стремится своих клиентов продукцией по конкурентоспособной цене. «И мы будем делать это на уровне, соответствующем рыночным условиям. Canpotex полностью подтверждает объемы продаж калийных удобрений до апреля 2021 года даже без заключения нового контракта с нашими клиентами в Индии. Рекордные отгрузки калийных удобрений были осуществлены в 2020 году, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на экспортном рынке в 2021 году», — говорится в заявлении.
Аналогичная позиция у канадской Nutrien. «Мы понимаем, что калийное соглашение с Индией было заключено на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием», —
На высококонкурентом калийном рынке такие дискуссии вокруг цен с взаимными обвинениями появляются не первый раз. К примеру, прошлый китайский контракт белорусов весьма огорчил «Уралкалий». TUT.BY
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Российский и канадский производители и экспортеры калийных удобрений, «Уралкалий» и Canpotex прокомментировали заключение долгосрочного контракта между...
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