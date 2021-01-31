ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня можно сэкономить до 400 рублей на покупке смартфона iPhone 12 mini

31.01.2021 10:55 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В салонах связи и интернет-магазине МТС появилась возможность приобрести iPhone 12 mini с 64 и 128 ГБ памяти, сэкономив при этом до 400 рублей. Две версии самой компактной модели в линейке последнего поколения смартфонов Apple присоединились к акции «Вам бонус!»

Apple iPhone 12 mini – самый маленький «айфон» за последние 6 лет. Он оснащается 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с очень узкими рамками и разрешением 2340×1080 точек. От повреждений и царапин его защищает прочное керамическое стекло.

Камеры снабжены 12-мегапиксельными модулями, которые способны вести съемку видео в 4K. Основная камера – сдвоенная, располагает системой оптической стабилизации изображения. Также эта модель может работать в сетях 5G, имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает линейку аксессуаров MagSafe.

В рамках акции «Вам бонус!» стоимость iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти снижена до 2299 рублей. Если оформить его в рассрочку на год, то ежемесячный платеж составит 247 рублей, а если на два года – то 123 рубля.

iPhone 12 mini со 128 ГБ памяти по акционной цене можно приобрести за 2499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж снижен до 267 рублей, а на два года – до 133 рублей.

Чтобы принять участие в акции «Вам бонус!» и получить скидку – просто подключитесь или перейдите на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Одновременно с покупкой смартфона также необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на данных тарифах.

Подробнее об условиях акции смотрите здесь.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах связи оператора и в интернет-магазине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В салонах связи и интернет-магазине МТС появилась возможность приобрести iPhone 12 mini с 64 и 128 ГБ памяти, сэкономив при этом до 400 рублей. Две версии самой компактной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Россияне и канадцы раскритиковали контракт БКК с Индией: говорят, цена ниже рынка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by