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Потерявшая белорусские грузы компания Klaipedos nafta предрекает себе сложный год
31.01.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовский госоператор нефтяных терминалов Klaipedos nafta, теряющий в этом году существенное количество грузов «Белорусской нефтяной компании», прогнозирует, что этот год будет напряженным для компании,
Один из негативных факторов, определивших ее деятельность, является принятое в декабре БНК решение временно остановить экспорт нефтепродуктов через Клайпеду. В январе БНК экспортировала через Литву немного нефти, проданной по старым сделкам, однако в феврале и позднее ее экспорт не планируется, если судить по конкурсам, объявляемым БНК, сообщила Klaipėdos nafta.
«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании и наши усилия (…) дальнейшая диверсификация деятельности и компенсация возможных утрат альтернативами других услуг и урезание затрат», —
В прошлом году выручка нефтетерминалов Klaipėdos nafta упала на 2% до 31,414 млн евро.
Через Klaipedos nafta экспортируют белорусские нефтепродукты, их доля в общем объеме оборота терминалов составляет, по разным оценкам, 35−45%. Владельцами Klaipedos nafta являются литовское государство (72,32%) и частный химический концерн Achemos grupe (10,41%).
Напомним, Россия уже давно обсуждает с Беларусью вопрос экспорта белорусской продукции через российские порты. Еще в 2017 году Владимир Путин предлагал обязать белорусские НПЗ, которые получали российскую нефть без пошлины, использовать российские порты и железную дорогу для экспорта нефтепродуктов. Но тогда в Минске посчитали такое предложение невыгодным по сравнению с перевалкой в странах Балтии.
Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников на фоне подавления протестов в стране. В середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited
БНК не стала продлевать долгосрочный контракт с литовской транспортной компанией LTG Cargo на поставку нефтепродуктов в порт Клайпеды. Предыдущий трехлетний контракт истек 31 декабря прошлого года.
Тем не менее белорусская и литовская компании продолжат сотрудничать. Поставки будут осуществляться в соответствии с нуждами БНК. LTG Cargo и БНК договорились о транспортировке нефтепродуктов в порт Клайпеды на январь. По предварительным данным, речь идет о 60−70 тысячах тонн темных нефтепродуктов.
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Россия пока не спешит предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов.
В 2019 году LTG Cargo перевезла около 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов БНК. При благоприятных экономических условиях Беларусь рассчитывает экспортировать через Усть-Лугу до 1 млн тонн нефтепродуктов.
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Один из негативных факторов, определивших ее деятельность, является принятое в декабре БНК решение временно остановить экспорт нефтепродуктов через Клайпеду. В...
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