Потерявшая белорусские грузы компания Klaipedos nafta предрекает себе сложный год

Источник материала: Tut.by

Литовский госоператор нефтяных терминалов Klaipedos nafta, теряющий в этом году существенное количество грузов «Белорусской нефтяной компании», прогнозирует, что этот год будет напряженным для компании, пишет Delfi.



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Один из негативных факторов, определивших ее деятельность, является принятое в декабре БНК решение временно остановить экспорт нефтепродуктов через Клайпеду. В январе БНК экспортировала через Литву немного нефти, проданной по старым сделкам, однако в феврале и позднее ее экспорт не планируется, если судить по конкурсам, объявляемым БНК, сообщила Klaipėdos nafta.

«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании и наши усилия (…) дальнейшая диверсификация деятельности и компенсация возможных утрат альтернативами других услуг и урезание затрат», — заявил гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

В прошлом году выручка нефтетерминалов Klaipėdos nafta упала на 2% до 31,414 млн евро.

Через Klaipedos nafta экспортируют белорусские нефтепродукты, их доля в общем объеме оборота терминалов составляет, по разным оценкам, 35−45%. Владельцами Klaipedos nafta являются литовское государство (72,32%) и частный химический концерн Achemos grupe (10,41%).

Напомним, Россия уже давно обсуждает с Беларусью вопрос экспорта белорусской продукции через российские порты. Еще в 2017 году Владимир Путин предлагал обязать белорусские НПЗ, которые получали российскую нефть без пошлины, использовать российские порты и железную дорогу для экспорта нефтепродуктов. Но тогда в Минске посчитали такое предложение невыгодным по сравнению с перевалкой в странах Балтии.

Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников на фоне подавления протестов в стране. В середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. Точнее, отгрузки через литовский порт по ранее заключенным сделкам будут продолжаться, но новые контракты временно не будут заключаться.

БНК не стала продлевать долгосрочный контракт с литовской транспортной компанией LTG Cargo на поставку нефтепродуктов в порт Клайпеды. Предыдущий трехлетний контракт истек 31 декабря прошлого года.

Тем не менее белорусская и литовская компании продолжат сотрудничать. Поставки будут осуществляться в соответствии с нуждами БНК. LTG Cargo и БНК договорились о транспортировке нефтепродуктов в порт Клайпеды на январь. По предварительным данным, речь идет о 60−70 тысячах тонн темных нефтепродуктов.

По данным ценового агентства Argus, осенью 2020 года в порт Усть-Луги было поставлено для дальнейшего экспорта две партии белорусского бензина: около 29 тыс. тонн — в октябре и 4 тыс. тонн — в ноябре. Но, по данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы пока примерно на 10−15 долларов за тонну ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.

Россия пока не спешит предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов.

В 2019 году LTG Cargo перевезла около 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов БНК. При благоприятных экономических условиях Беларусь рассчитывает экспортировать через Усть-Лугу до 1 млн тонн нефтепродуктов.