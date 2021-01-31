«Пропажа» работников, усиление расслоения по зарплатам - итоги ноябрьского распределения 2 млн трудящихся

Источник материала: Tut.by

Дважды в год, в мае и ноябре, Белстат осуществляет распределение работников по размеру начисленной зарплаты. При этом не учитываются работники, которые отсутствовали на работе в этот период по причине временной нетрудоспособности, свыше пяти дней не работали по причинам простоя или отсутствовали по причинам административного ареста, пишет «Кошт урада» .

Краткие итоги

По зарплатным диапазонам в ноябре 2020-го было распределено 2 261 483 работника, или на 9% меньше по сравнению с маем 2020-го.

Медианная зарплата в Минске на 45% выше, чем в Витебской области.

Более 120 тыс. человек продолжают получать зарплату менее 400 рублей в месяц.

6 781 человек зарабатывал более 10 000 рублей в месяц.

Наибольшее расслоение зарплат — в IT-сфере. Самые высокооплачиваемые работники отрасли получают в 9 раз больше, чем самые низкооплачиваемые.

Куда пропали более 220 тысяч человек?

В ноябре 2020 года Белстат распределил по зарплатным диапазонам 2 261 483 работника. И это на 221 171 человека меньше по сравнению с маем 2020 года. За этот период количество принятых на работу работников было меньше, чем количество уволенных работников только на 2 тысячи человек. Эти данные предполагают, что у нас в стране количество работников, которые по тем или иным причинам не работали в ноябре 2020-го, резко увеличилось по сравнению с маем. Не исключено, что на статистику могла повлиять пандемия, но в этом случае ее масштабы сильно выше официально декларируемых данных Минздрава, поскольку под административным арестом у нас не находилось такое количество людей, а массовых простоев либо забастовок не было. Есть еще вариант, что предприятия не совсем точно отображают работников по размерам зарплат дабы не портить картину по предприятию.

В общем со статистикой что-то не то. Это заметно при детальном рассмотрении — в каких зарплатных диапазонах отмечено наибольшее изменение численности работников по сравнению с маем 2020-го.

Уменьшение числа работников произошло во всех диапазонах с зарплатой до 1500 рублей. И при этом одновременно увеличилось количество работников с зарплатой выше 1500 рублей. С учетом роста средней зарплаты по сравнению с маем только на 72 рубля — удивительный результат.

Дальнейшее расслоение граждан по уровню зарплат

Ноябрь подтвердил еще одну негативную тенденцию. Наблюдается дальнейшее расслоение граждан по уровню зарплаты. Если в ноябре 2019 года медианная зарплата составляла 848,5 рубля, или 76,2% от начисленной средней зарплаты, то в ноябре 2020-го — 944,4 рубля, или 72,6% от средней зарплаты. С одной стороны, можно радоваться — в стране становится все больше людей с высокой зарплатой. С другой стороны — сохраняется высокий удельный вес граждан с невысокими зарплатами, которые еще и «исчезают» из поля зрения статистики по тем или иным причинам. И не факт, что из-за роста их доходов.

По состоянию на ноябрь 2020 года более 121 тыс. человек, или 5,4% от тех, кто попал в статистику, получали менее 400 рублей. Еще 177 тыс. работников получали от 400 до 500 рублей. 300 000 человек, или каждый восьмой работник в стране, получали менее $ 200 в месяц. И это — до уплаты налогов. В свое время даже поднимался вопрос о том, что предприятий с зарплатой ниже 500 рублей быть не должно. Но они есть. И даже в Минске, который считается наиболее благополучным регионом в Беларуси в плане работы и зарплат, 31,5 тыс. работников получают менее 500 рублей. В Витебской области каждый шестой работник, или более 46 тыс., получали такую зарплату.

Показателен и другой момент. 6781 работник в стране получал свыше 10 000 рублей. И 88% из них — это работники Минска. Это неудивительно. Большинство таких работников — это представители IT-сектора, который преимущественно расположен в Минске. С учетом последних тенденций и политического кризиса в стране, активное развитие этого сектора будет приостанавливаться, часть работников уже релоцировались в другие страны, а новые веяния в части изменения ставки подоходного налога для организаций ПВТ могут заставить изменить решение о нахождении в стране другие организации.

Доплаты медикам поддерживают средний уровень зарплат в стране

Данные показывают, что доплаты медикам из-за пандемии сохраняются, и это способствует поддержанию уровня начисленной зарплаты в стране. Средняя зарплата в здравоохранении составила 1353 рубля, что выше общереспубликанского уровня зарплат. 33,5 тыс. медиков, или каждый седьмой, получали зарплаты от 2 до 5 тыс. рублей, еще 2,1 тыс. медиков получали свыше 5 тыс. рублей. Повышение выплат медицинским работникам помогло не снизиться средней зарплате в ноябре по сравнению с октябрем 2020-го. 215 тысяч работников здравоохранения, или почти каждый десятый — достаточное количество для оказания подобного влияния на зарплату.

И если медики достигли уровня средней зарплаты в стране и даже превысили его, то другой категории бюджетных работников — работникам сферы образования, до этого уровня еще очень далеко.

Средняя зарплата в образовании в ноябре составила 888 рублей, половина работников отрасли получала менее 718 рублей, а свыше 1500 рублей — лишь 1 из 16 работников отрасли. Министр образования пообещал увеличить зарплату в отрасли до средней по стране к 2025 году. Но давать обещания всегда легко, если ты не планируешь их выполнять лично. А претензий к ведомству и его руководителю накопилась критическая масса.

Неопределенное будущее

Не секрет, что среднюю зарплату по стране увеличивали айтишники. Отрасль активно развивалась, средние зарплаты в ней кратно опережают общереспубликанские показатели. IT-сектор фактически в одиночку формирует класс работников с зарплатами выше 10 000 рублей, да и в сегментах от 5000 до 10 000 рублей IT-сектор является определяющим. Нововведения относительно подоходного налога могут воспрепятствовать динамике развития этого сектора в стране. После событий августа-2020 компании рассматривают варианты релокации в другие страны не только по причинам безопасности, но и в связи с изменением правил игры и отменой льготной ставки по подоходному налогу. Если отменили незыблемое правило для ПВТ, то кто может гарантировать, что и остальные правила не изменят?

В 2021 году планируется сокращение расходов по многим направлениям экономической деятельности. Основные расходы — заработная плата. Как следствие, вопросы дальнейшего повышения зарплат будут поставлены на паузу. У государства для этого денег нет. Хорошо бы еще получить те доходы, которые запланированы. Про какое-то развитие экономики и инвестиций можно и вовсе забыть, ибо в стране «иногда не до законов». Это означает, что новых высокопроизводительных мест создаваться не будет. А если последуют ответные санкции на западные санкции в виде пристального внимания к деятельности различных СП на территории Беларуси, то и созданных мест государство может лишиться.

Страна с нерешенными политическими и экономическими проблемами развиваться не может, а значит и роста зарплат в ней ожидать не стоит. Сохранить бы достигнутое…