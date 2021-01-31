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Замминистра экономики рассказал о главных точках роста ВВП

01.02.2021 09:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Минэкономики Беларуси назвало главные точки прироста ВВП на ближайшую пятилетку. О планах рассказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в эфире телеканала "Беларусь-1".

Первое – сильные регионы

В пример замминистра привел Оршанский район, где специальным Указом президента реализуются ряд экономических, финансовых, налоговых, административных и стимулирующих мер.

© Photo : Минэкономики РБ
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"Мы знаем, что нужно, чтобы регионы ожили. Это, конечно, производственные места, необходима социальная инфраструктура. И здесь все необходимое у нас есть: и задумки, и нормальное законодательство, которое апробировано на Оршанском регионе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы какие-то нормы этого указа, эксперимента распространить на остальные регионы. В любом случае, преференции будут", – поделился Дмитрий Ярошевич.

Второе – кадры

Важный вопрос в развитие регионов – закрепление кадров, молодежи на местах. И здесь важно экономическое стимулирование, чтобы такой интерес оставался.

"Мы здесь видим, что необходимо мощное стимулирование... То есть, прежде всего, необходимо, чтобы в регионах были рабочие места с достойной зарплатой", – сказал Ярошевич.

Компактно и прибыльно

По словам замминистра экономики, сейчас важно делать ставки на компактные и небольшие производства.

© Sputnik
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"Современные производства не требуют больших человеческих ресурсов. Нужны компактные, небольшие, но с высокой добавленной стоимостью и с высокими технологиями. Это одна из основных ставок, которую мы делаем", – сказал Дмитрий Ярошевич.

И будет рост

В планах на ближайшие 5 лет открыть более 800 новых производств. Упор – на сферу услуг, не только потребительских, но и деловых, финансовых. Прирост ВВП, по словам Ярошевича, ожидается на уровне 21,5%.

"Из этих цифр где-то 9,7 процентных пункта приходится на сферу услуг, а остальное – это сельское хозяйство и промышленность", – поделился планами Ярошевич.

По прогнозам, расти лучше всего будет производство машинного оборудования, транспортных средств и фармацевтика.

Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы будет принята после проведения Всебелорусского народного собрания. Ее планируется доработать с учетом замечаний при обсуждении.

"В течение месяцев двух доработать ее, чтобы уже весной она была принята", – озвучил сроки Дмитрий Ярошевич.

 
Теги: Минск
 
 
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