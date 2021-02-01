Люция Чирки: В милиции мне не разрешали позвонить в посольство

Источник материала: Tut.by

Московский корреспондент швейцарской телерадиокомпании SRF Люция Чирки, проведшая несколько часов в минской милиции, в интервью своему СМИ сообщила об обстоятельствах задержания 31 января и условиях трехчасового пребывания в РУВД (по данным волонтеров — в Октябрьском).



Фото: Instagram / Люция Чирки

По словам журналистки, она и знакомая с мужем шли в кафе . «Мы стояли у светофора и собирались перейти улицу, когда возле нас неожиданно остановился микроавтобус. Трое мужчин в масках выскочили оттуда и сказали пройти с ними. Я тут же объяснила, что являюсь гражданкой Швейцарии, журналисткой и имею аккредитацию. Я хотела показать свой паспорт. Но они схватили меня и моих знакомых и затащили в микроавтобус. На микроавтобусе не было надписи. В машине мы сидели с экипированными дубинками омоновцами и другими задержанными», — сказала Чирки.

Далее, по ее словам, события развивались так: «Нам не говорили, почему нас взяли, задержаны ли мы и куда нас должны отвезти. Говорили только о том, что хотят выяснить наши личности и это должны сделать не они, а другие. Я постоянно демонстрировала свой паспорт, в том числе перед мини-камерами на униформе мужчин. Было очень жутко быть в неведении, что происходит. В какой-то момент микроавтобус остановился. Они дали нам выйти и посадили в машину с двумя мужчинами. Те сказали, что они из милиции и сейчас и доставят в управление. Я хотела воспротивиться этому, но мне дали понять, что это повлечет негативные последствия. Нам никак не объяснили [причины задержания]. В управлении было очень много других людей, которых привезли из других мест. Молодые и постарше. Я просила разрешения позвонить в посольство, но мне было отказано. В какой-то момент пришла дама из миграционной службы и сказала, что со мной же ничего не случилось. После этого мне разрешили уйти, моих знакомых они оставили в управлении».

По словам Чирки, она не знает, с чем связано ее задержание. «Считаю, это было чистое беззаконие. После августовских президентских выборов по воскресеньям регулярно проходят антиправительственные демонстрации. Как я сегодня позднее узнала, люди собирались в небольшие группы, чтобы протестовать, например, во дворах. Возможно, [силовики] предположили, что мы хотели встретиться с другими. Кроме того, сегодня в России проходили крупные выступления. Это могло немного нервировать чиновников в Беларуси, так как у обеих стран очень близкая культура и язык», — считает журналистка.

Она также сообщила, что после месяцев ожидания в ноябре прошлого года получила аккредитацию белорусского МИД, а в декабре — визу. «Я хотела как можно скорее поехать в Беларусь, но сегодня я была в городе по личным делам. Надеюсь, моих знакомых быстро освободят», — сказала Чирки.

После задержания журналистки Департамент иностранных дел Швейцарии обратился в Министерство иностранных дел Беларуси. «Департамент обладает информацией о задержании швейцарской журналистки в Минске. Он находится в контакте с белорусским Министерством иностранных дел и занимается ситуацией», — сообщило ведомство в «Твиттере». Этот пост разместил на своей странице также посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт.

Глава Департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что Люция Чирки после освобождения находится в посольстве страны в Минске. «Я рад и благодарю всех, кто содействовал быстрому решению вопроса», — написал глава швейцарской дипломатии в «Твиттере».

Посол Альтерматт опубликовал совместную фотографию с журналисткой в здании диппредставительства.

С заявлением выступил руководитель зарубежной редакции телевещания SRF Рето Гербер: «Мы поражены беспричинным задержанием нашего корреспондента прямо на улице и решительно осуждаем такие действия белорусских властей. Однако сейчас мы очень рады, что благодаря вмешательству швейцарского посольства в Беларуси Люция Чирки снова на свободе».