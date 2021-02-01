Юристы: «От ложных минирований страдают в первую очередь арендаторы, а не собственники ТРЦ»

Источник материала: Tut.by

Волны лжеминирований продолжают беспокоить правоохранительные органы, пассажиров и посетителей торговых центров, владельцев помещений. Поскольку проверка ТРЦ саперами и правоохранительными органами длится как минимум несколько часов, то из оборота арендатора выпадает часть выручки за этот день. Складывающаяся на сегодня практика такова, что арендаторы в большинстве своем эти потери не делят с арендодателями.



Фото: sk.gov.by

Вместе с тем, вопрос, по мнению юристов, не столь однозначный. Договор аренды с точки зрения юридической науки носит взаимный характер, а значит невозможность пользования арендованным помещением по обстоятельствам, не зависящим от арендатора, может освобождать последнего от исполнения его обязанности по внесению арендной платы, отмечают юристы REVERA Сергей Сущеня и Александр Антонов. Арендодатель в момент невозможности использования арендованного помещения по не зависящим от арендатора обстоятельствам, не осуществляет какого-либо предоставления, имеющего интерес для арендатора. Соответственно, видится, что арендатор может предъявлять требования о соразмерном уменьшении арендной платы (п. 1 ст. 582, п. 4 ст. 585 ГК). Устойчивой судебной практики по вопросу в Беларуси не сложилось, так как ранее сообщения о минировании у нас были достаточно редким явлением.

Чтобы не порождать конфликты, юристы рекомендуют изначально этот вопрос предусмотреть в договоре.

Видится 2 механизма «разделить» с арендодателем потери выручки арендаторов в такие дни:

Арендная плата от оборота в чистом виде.

Здесь все понятно: получил выручку, значит, заплати установленный процент от нее. В ситуации, когда арендатор не получает «чеков» в дни поступления сообщения о минировании торгового центра, то арендная плата, соответственно, не выплачивается, поскольку % от оборота, равному 0, равен 0.

Исключение в договоре дней, в которые невозможно использовать помещение по целевому назначению, из расчета арендной платы.

Многие ТРЦ не идут на заключение договоров с арендной платой от оборота в чистом виде. Как правило, помимо арендной платы от оборота, арендодатели закладывают в договор нижний минимальный предел арендной платы за помещение (нижний фикс) и устанавливают случаи, когда выплачивается процент от оборота, а когда минимальная арендная плата. В некоторых ТРЦ установлена только фиксированная ставка арендной платы за квадратный метр помещения.

В ситуации, когда арендатор платит минимальную или фиксированную арендную плату за аренду помещения, дни поступления сообщений о минировании торгового центра «сидят» внутри расчета месячной арендной платы, если арендатор не предпринял никаких действий по ее снижению (исключил из расчета арендной платы при подписании договора, провел переговоры и т.д.).

Рекомендации юристов: арендаторам лучше в договоре аренды прямо предусмотреть исключение из расчета арендной платы дней, в которые произошли чрезвычайные случаи и происшествия, или установить пониженный размер арендной платы за эти дни или применять исключительно в эти дни особый механизм расчета арендной платы.