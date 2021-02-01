ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

01.02.2021 12:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.1% и составил 1335 $/м2

Текущий уровень средних цен на квартиры на 6.4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. 

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.4% и составляет на данный момент 1309 $/м2. В настоящее время разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 26 $/м2. Это минимальное значение за последние 9 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

За исключением 1 недели в январе отрицательная динамика цен на квартиры в столице наблюдается уже 7 недель подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

Читайте также: Цены реальных сделок снизились на 2.5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 2.2%. 

Наиболее ощутимый прирост объявлений отмечался у 1- и 2-комнатных квартир - плюс 3% у тех и других. Количество «трешек» подросло на 1%. На общем фоне выделялись 4-комнатные квартиры, предложение которых за последние 7 дней уменьшилось на 0.8%.

Среди районов города наибольший рост числа объявлений за неделю был зафиксирован у Заводского, Октябрьского и Центрального. В каждом из них количество выставленных на продажу квартир выросло на 4%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

Существенных изменений в уровне цен по типам квартир не произошло. Только у 4-комнатных квартир средняя цена квадратного метра за последние 7 дней снизилась на 0.7%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

Динамика цен в районах города была разнонаправленной. Небольшое снижение отмечалось в Партизанском, Центральном и Ленинском районах. Чуть подросла средняя цена квадратного метра в Московском, Советском и Заводском.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

Среди микрорайонов города чаще всего прослеживалось снижение цен на квартиры.  Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 794 $/м2 (-0.5%), Витебск — 604 $/м2 (-0.5%), Гомель — 620 $/м2 (+0.5%), Гродно — 702 $/м2 (-0.7%), Могилев — 648 $/м2 (+0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 621 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 792 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 743 $/м2 (без изменений), Жодино — 738 $/м2 (-0.1%), Слуцк — 595 $/м2 (+1.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 25 января по 1 февраля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
Новости дня
Новости экономики
 
Замминистра экономики рассказал о главных точках роста ВВП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by