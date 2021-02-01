Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 2.2%.

Наиболее ощутимый прирост объявлений отмечался у 1- и 2-комнатных квартир - плюс 3% у тех и других. Количество «трешек» подросло на 1%. На общем фоне выделялись 4-комнатные квартиры, предложение которых за последние 7 дней уменьшилось на 0.8%.

Среди районов города наибольший рост числа объявлений за неделю был зафиксирован у Заводского, Октябрьского и Центрального. В каждом из них количество выставленных на продажу квартир выросло на 4%.