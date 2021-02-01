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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января - 1 февраля 2021 года
01.02.2021 12:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.4% и составляет на данный момент 1309 $/м2. В настоящее время разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 26 $/м2. Это минимальное значение за последние 9 недель.
Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 2.2%.
Наиболее ощутимый прирост объявлений отмечался у 1- и 2-комнатных квартир - плюс 3% у тех и других. Количество «трешек» подросло на 1%. На общем фоне выделялись 4-комнатные квартиры, предложение которых за последние 7 дней уменьшилось на 0.8%.
Среди районов города наибольший рост числа объявлений за неделю был зафиксирован у Заводского, Октябрьского и Центрального. В каждом из них количество выставленных на продажу квартир выросло на 4%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 621 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 792 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 743 $/м2 (без изменений), Жодино — 738 $/м2 (-0.1%), Слуцк — 595 $/м2 (+1.3%).
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За неделю, с 25 января по 1 февраля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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