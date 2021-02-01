“Хочу купить взамен две “однушки”, поэтому цену снижать не буду”. Как продать квартиру и не пожалеть

Когда четыре года назад ставки по кредитам стали снижаться и дошли до уровня доступности простым смертным, у меня появилась возможность обзавестись жильем. Мы с женой стали искать варианты. Смотрели квартиры не меньше трешки, чтобы у детей были отдельные комнаты. Цены тогда сильно упали за три года предыдущего кризиса, и мы пытались нащупать реальную стоимость, которую будет не жалко заплатить. Сначала рассматривали “вторичку”. Сходили несколько раз на просмотры.

Одна из квартир оставила "неизгладимое впечатление". Еще больше мы удивились позиции хозяйки. Она показывала свою убитую квартиру в старой панельке, где ремонта не было со времени постройки дома, как нечто уникальное. А когда речь зашла о снижении цены, заявила, что ей “нужно купить две “однушки” взамен, поэтому торговаться не будет”. Реальная цена ее не интересовала. На самом деле я благодарен этой женщине: если бы она согласилась уступить, может быть, мы купили бы у нее квартиру и не нашли тот вариант, который устроил нас намного больше и оказался дешевле. Сомневаюсь, что той хозяйке удалось без доплат получить две “однушки” (хотя бы потому что “квадрат” однокомнатных квартир всегда дороже) с учетом того, что тогда было дно цен и дальше все стало дорожать. Вполне возможно, что ей пришлось поступить, как крестьянину в старом мультфильме. Бедолага пошел на базар продавать свою тощую и не дающую молока корову, а там так ее расхвалил, что решил оставить себе: “Такая корова нужна самому!” Ну вот и забирайте на здоровье. Почему же я должен оплачивать ваши желания?

А была и другая история. Родители жены, узнав, что соседи по тамбуру собираются продавать квартиру, загорелись идеей переселить поближе к себе бабушку с дедушкой. Мы все вместе посмотрели, сколько стоят похожие квартиры в нашем районе, и прикинули, сколько можно выручить за квартиру бабушки и дедушки. Все очень хорошо сходилось. Но с соседями разговор не заладился. На вопрос, за сколько те собираются продавать, мы услышали: за ту же цену, которую сами отдали 10 лет назад. Разница с нашими расчетами была в 25 тысяч долларов. Ситуация похожа на сцену из фильма “Мимино”, когда в суде оказалось, что люстра была не из “венецианского стекла”, а обыкновенным ширпотребом, но содрать с обидчика побольше денежек так хотелось...

Бывает еще, что люди пытаются закладывать в цену квартиры затраты на ремонт. Но гарантировать, что они окупятся никто не может. Если ваш товар не сильно ликвидный, то ремонт его не спасет. В реальности ремонт можно выгодно продать только в совокупности с расположением, этажом, метражом, инфраструктурой и прочим. Все это слагаемые цены. Плюс все зависит от спроса и предложения в конкретный период времени.

Так что если вы не инвестор, то у вас в кризис два варианта выгодной продажи: либо быстро продать и быстро купить, чтобы не было большой разницы в ценах и не пришлось ждать переезда; либо продать сейчас быстро по рыночной цене и где-то переждать снижение рынка, чтобы купить за те же деньги больший метраж.

P. S.

Когда ко мне приходит кто-то из моих детей и начинает разговор со слов “Я хочу…”, я дальше уже не слушаю. Мы с женой пытаемся приучить их к тому, что никто им ничего не должен и все нужно заслужить либо хотя бы попросить вежливо. Поэтому мы сразу отвечаем: “Хоти дальше”. Сначала они обижаются, а потом приходят и просят по-нормальному: с “волшебными” словами и нормальной интонацией в голосе. Так же и с продавцами квартир. Анализ данных размещения объявлений на нашем сайте говорит о том, что те, кто изначально завышают цену, в итоге продают квартиру дешевле, чем те, кто сразу ставил адекватное значение.

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