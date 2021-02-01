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Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию

01.02.2021 12:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская калийная компания подписала годовой контракт на поставку 800 тысяч тонн калийных удобрений в Индию. Товар на рынок поступит по цене 247 долларов за тонну. Как отметили в компании, в основе заключенного соглашения с долгосрочным стратегическим партнером лежит высокий уровень взаимного доверия и уважения, единое видение рынка и общее стремление к его гармоничному и устойчивому развитию. Белорусская калийная компания на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. И за годы своей работы белорусскую продукцию поставила почти в 140 стран.
 
 
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Белорусская калийная компания подписала годовой контракт на поставку 800 тысяч тонн калийных удобрений в Индию. Товар на рынок поступит по цене 247 долларов за тонну....
 
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