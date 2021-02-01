﻿ "Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" подписали меморандум о взаимопонимании. 21.by
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"Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" подписали меморандум о взаимопонимании

01.02.2021 12:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" по дписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами обеих стран, а также предусматривает информационное взаимодействие. "Мариэль" насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.
 
 
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"Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" по дписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области...
 
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