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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" подписали меморандум о взаимопонимании "Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" по дписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области...

"Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" по дписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами обеих стран, а также предусматривает информационное взаимодействие. "Мариэль" насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.