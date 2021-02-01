|
Курсы валют на 1 февраля
01.02.2021 12:57 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах рубль ослаб к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 63 копейки, евро - 3 рубля 18 копеек и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах рубль ослаб к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 63 копейки, евро - 3 рубля 18 копеек и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)