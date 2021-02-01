Торги на бирже в начале недели начались с ослабления доллара и евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Доллар США и евро немного подешевели в начале торгов, российский рубль прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в понедельник.

По информации на 10:22, евро подешевел на 0,1%, доллар США потерял в цене 0,26%, а российский рубль пошел в рост на 0,57%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник 1 февраля:

1 евро – 3,18 белорусского рубля

1 доллар США – 2,63 рубля

100 российских рублей - 3,45 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

Читайте также: