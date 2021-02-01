|
Торги на бирже в начале недели начались с ослабления доллара и евро
01.02.2021 13:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Доллар США и евро немного подешевели в начале торгов, российский рубль прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в понедельник.
По информации на 10:22, евро подешевел на 0,1%, доллар США потерял в цене 0,26%, а российский рубль пошел в рост на 0,57%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник 1 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская и американская валюты незначительно упали в цене на старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)