Беларусбанк возобновил кредиты на покупку недвижимости. Под 21% годовых

Беларусь банк возобновил кредитование жилья , после приостановки выдачи кредитов в мае 2020 года.

Кредит называется «Ипотека Экспресс». Рассчитан на выдачу суммы до 100 % стоимости приобретения жилого помещения, в пределах платежеспособности кредитополучателя сроком до 20 лет.

Как пояснили нам в банке, кредит выдается как на "первичку", так и на вторичное жилье. Один нюанс - деньги выдается только на покупку готового жилья.

Процентная ставка составляет ставку рефинансирования Нацбанка + 13,25 п.п. То есть 21% годовых.

Обеспечение исполнения обязательств кредитополучателем: залог (ипотека) приобретаемого (приобретенного) с привлечением кредита жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, согласно Указу №130.

В качестве кредитополучателей могут выступать дееспособные физические лица (граждане Республики Беларусь и иностранные граждане (лица без гражданства)), постоянно проживающие и имеющие постоянный источник доходов в Республике Беларусь.

Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, кредиты на приобретение или строительство недвижимости предоставляются исходя из размеров пенсии или при осуществлении ими трудовой деятельности – исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за последние три месяца.

Источник: Беларусбанк

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