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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля повысится на 6,6 % Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с сегодняшнего дня повысится более чем на 6 %. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного...

Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с сегодняшнего дня повысится более чем на 6 %. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Транспортировка выполняется для внутреннего потребления. Отметим, в 2020-м наблюдалось существенное снижение объемов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на доход предприятия "Гомельтранснефть Дружба". Также на финансово-экономической деятельности компании негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.