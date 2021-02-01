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Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля повысится на 6,6 %
01.02.2021 16:17 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТариф на транзит российской нефти по Беларуси с сегодняшнего дня повысится более чем на 6 %. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Транспортировка выполняется для внутреннего потребления. Отметим, в 2020-м наблюдалось существенное снижение объемов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на доход предприятия "Гомельтранснефть Дружба". Также на финансово-экономической деятельности компании негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.
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Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с сегодняшнего дня повысится более чем на 6 %. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного...
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