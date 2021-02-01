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РЖД обещают Беларуси цены на перевалку нефтепродуктов не дороже Прибалтики

01.02.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Перевозка нефтепродуктов из Беларуси в российские порты обойдется республике не дороже, чем перевалка в Прибалтику, заявил в понедельник замгендиректора РЖД Алексей Шило.

"Насколько мне известно, договоренность между правительствами двух стран заключается в том, чтобы удорожания не было. Мы оценивали железнодорожную составляющую, я могу сказать, что с учетом тарифа по Белоруссии, тарифа по РЖД, скидки при перевозке разных номенклатурных групп, получается, что у нас уже сопоставимые условия по железной дороге", - рассказал Шило.

© Sputnik / Андрей Александров
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Он отметил, что еще раньше РЖД ввели 50-процентную скидку на перевалку нефтепродуктов из Беларуси в российские северо-западные порты и возврат пустых цистерн. Этот дисконт действует до конца 2025 года.

Согласно распоряжению правительства России, двухстороннее соглашение между Минском и Москвой по перевозке нефтепродуктов действительно до 31 декабря 2023-го с правом продления.

Операция "Переориентация"

Напомним, Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву". Лукашенко считает, что в Вильнюсе "зажрались" и пришла пора "поставить на место".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

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Теги: Минск
 
 
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Российская сторона уверяет, что может предложить сопоставимые условия при перевозке по железной дороге.
 
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