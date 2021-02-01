Курсы валют: доллар и евро подешевели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Американский доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал в первый день февраля, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По итогам торгов доллар США подешевел на 0,0067%, евро – на 0,0056%, российский рубль подрос на 0,0235%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 евро – 3,174 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,619 белорусского рубля,

100 российских рублей - 3,469 белорусского рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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