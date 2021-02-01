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Курсы валют: доллар и евро подешевели
01.02.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Американский доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал в первый день февраля, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
© Photo : РЭУ им. Г.В. Плеханова
По итогам торгов доллар США подешевел на 0,0067%, евро – на 0,0056%, российский рубль подрос на 0,0235%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 евро – 3,174 белорусского рубля,
1 доллар США – 2,619 белорусского рубля,
100 российских рублей - 3,469 белорусского рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
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После резкого повышения на минувшей неделе европейская и американская валюты слегка ослабли, российский рубль, напротив, укрепился.
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