Генпрокуратура отправила белорусов с вопросами про ВНС в Конституционный суд

Источник материала: Tut.by

В Генпрокуратуру Беларуси стали поступать многочисленные обращения белорусов по вопросам, связанным с проведением уже шестого по счету Всебелорусского народного собрания. В частности, люди интересовались законностью проведения съезда, раз он не предусмотрен Конституцией, а также механизмом выдвижения делегатов. Свой ответ на обращения опубликовала пресс-службы Генпрокуратуры.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Есть вопросы? В Конституционный Суд

В ведомстве сообщили, что прокуратура «система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Беларуси». А контроль за конституционностью нормативных актов осуществляется Конституционным Судом.

«Граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться к уполномоченному органу с инициативой о внесении в Конституционный Суд предложения о проверке конституционности примененного нормативного правового акта», — сообщили в прокуратуре.

Выдвижение делегатов

Там также добавили, что порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания определен пунктом № 4 указа Александра Лукашенко и «обеспечивается территориальными организационными комитетами по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания с учетом принципа пропорциональности представительства всех районов, городов».

— В органы прокуратуры сведения, свидетельствующие о совершении представителями указанных организационных комитетов противоправных деяний в ходе подготовки к проведению шестого Всебелорусского народного собрания и выдвижению кандидатов для участия в нем, не поступали, заявителями такие сведения также не представлены. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования по обращениям указанной тематики не имеется, — добавили в прокуратуре.

(Будет дополнено)