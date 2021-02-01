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Генпрокуратура отправила белорусов с вопросами про ВНС в Конституционный суд
01.02.2021 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Генпрокуратуру Беларуси стали поступать многочисленные обращения белорусов по вопросам, связанным с проведением уже шестого по счету Всебелорусского народного собрания. В частности, люди интересовались законностью проведения съезда, раз он не предусмотрен Конституцией, а также механизмом выдвижения делегатов. Свой ответ на обращения
Есть вопросы? В Конституционный Суд
В ведомстве сообщили, что прокуратура «система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Беларуси». А контроль за конституционностью нормативных актов осуществляется Конституционным Судом.
«Граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться к уполномоченному органу с инициативой о внесении в Конституционный Суд предложения о проверке конституционности примененного нормативного правового акта», — сообщили в прокуратуре.
Выдвижение делегатов
Там также добавили, что порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания определен пунктом № 4
— В органы прокуратуры сведения, свидетельствующие о совершении представителями указанных организационных комитетов противоправных деяний в ходе подготовки к проведению шестого Всебелорусского народного собрания и выдвижению кандидатов для участия в нем, не поступали, заявителями такие сведения также не представлены. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования по обращениям указанной тематики не имеется, — добавили в прокуратуре.
(Будет дополнено)
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В частности, люди интересовались законностью проведения съезда, раз он не предусмотрен Конституцией, а также механизмом выдвижения делегатов. Свой ответ на...
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