Житель Столинского района попросился делегатом на Всебелорусское собрание. Вот что ему ответили

Источник материала: Tut.by

Житель деревни Хорск Столинского района Михаил Прико пожелал принять участие во Всебелорусском народном собрании — и направил обращение местным властям с просьбой разъяснить ему порядок избрания делегатов. Две недели спустя он получил ответ из райисполкома, сообщает «Медиа-Полесье» .





В письме сообщалось, что, согласно квоте Брестского областного организационного комитета, Столинский район на Всебелорусском народном собрании будут представлять 16 человек.

Список кандидатов из числа депутатов местных советов определили на совместном заседании оргкомитета и президиума Столинского районного Совета депутатов 28 декабря 2020 года, а 5 января 2021 года утвердили на сессии райсовета.

На заседании оргкомитета, говорится в ответе, также обсудили кандидатуры, выдвигаемые от общественных объединений численностью не менее 100 тысяч членов. Они представлены на утверждение на заседаниях руководящих органов республиканского уровня.

Таким образом, мол, делегировать Михаила Прико на Всебелорусское народное собрание не представляется возможным.

Столинский райисполком рекомендовал Михаилу принять участие в работе диалоговых площадок и общественных приемных, читать районную газету, а за актуальной информацией о VI Всебелорусском народном собрании следить на официальном сайте данного форума и социальных сетях.