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Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

02.02.2021 08:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

26 февраля с аукциона разыграют большую партию земельных участков под Минском. Торги пройдут по 27 лотам, стартовые цены варьируют от 11 до 65 тыс. рублей. В новом обзоре показываем, как выглядят участки у воды.

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Всеучасткинакарте

г. Заславль, ул. Грибная, участок № 52 (Лот №7)

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

26 февраля с аукциона разыграют сразу три участка в Заславле. Лот №7 – небольшой земельный надел по улице Грибная. Площадь участка скромная – 6,75 сотки, а форма сложная – узкая и вытянутая. Площадка ровная, рядом несколько жилых домов, вокруг лесополоса. Из минусов – приближенность к железнодорожным путям, накатанная дорога; из плюсов – наличие коммуникаций (электричество, газ, водопровод), водоем в пешей доступности. Торги за лот начнутся с 21 998 рублей.

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Площадь участка — 6, 75 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 21 998;

Координаты участка: 53°59'16.9"N 27°17'05.6"E

Расстояние до МКАД: 16 км.

г. Заславль, ул. Приозёрная, участок № 48 (Лот №8)

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Участок №48 (Лот №8) расположен в другом конце Заславля, недалеко от озера и Хмелевской рощи. Вакантная площадка чуть больше 6 соток, треугольной формы, выделена в квартале новой коттеджной застройки. До МКАД отсюда 18,6 километров, подъезд асфальтирован, коммуникации в населенном пункте есть (электричество, газ, вода). Стартовая цена лота – 19 912 рублей.

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Площадь участка — 6, 11 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 19 912;

Координаты участка: 54°01'36.5"N 27°15'03.8"E

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

г. Заславль, ул. Центральная, участок № 54 (Лот №9)

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Еще один участок продается по улице Центральной в Заславле. Площадь земельного надела чуть больше 8 соток, стартовая цена – 26 202 рублей. Коммуникации в населенном пункте есть, из нюансов - участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации (площадь охранной зоны – 0,0040 га, вынос наружной сети водопровода будет произведен до 01.05.2021). Площадка неровная, имеет склон.

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Площадь участка — 8, 04 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 26 202;

Координаты участка: 53°59'28.5"N 27°16'56.4"E

Расстояние до МКАД: 15,8 км.

д. Околица, участок № 5 (Лот №18)

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Деревня Околица находится недалеко от Дубровского водохранилища, здесь на торги выставили участок площадью 10,61 сотки. Территория ранее не осваивалась, расположена в лесополосе: на площадке растут взрослые деревья, ландшафт холмистый. Коммуникаций не заявлено, подъезд – гравийка. Недалеко от участка проходит МКАД-2.

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Площадь участка — 10, 61 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 31 тыс.;

Координаты участка: 54°03'19.4"N 27°45'27.1"E

Расстояние до МКАД: 16,7 км.

аг. Семково, участок № 142 (Лот №20)

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Агрогородок Семкого находится в пешей доступности от Заславского водохранилища и всего в 8,2 километрах от МКАД. Здесь можно купить участок площадью 14,26 сотки по стартовой цене от 40 тыс. рублей. Земельный надел ровный, удобный для строительства дома, выделен в квартале новой коттеджной застройки. Подъезд – гравийка, коммуникаций не заявлено, рядом строящиеся и жилые дома, участок слева пока пустует.

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Площадь участка — 14, 26 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 тыс.;

Координаты участка: 54°00'42.2"N 27°25'39.0"E

Расстояние до МКАД: 8,2 км.

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Теги: Минск
 
 
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26 февраля с аукциона разыграют большую партию земельных участков под Минском. Торги пройдут по 27 лотам, стартовые цены варьируют от 11 до 65 тыс. рублей. В новом...
 
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