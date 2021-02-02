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Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.
02.02.2021 08:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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26 февраля с аукциона разыграют сразу три участка в Заславле. Лот №7 – небольшой земельный надел по улице Грибная. Площадь участка скромная – 6,75 сотки, а форма сложная – узкая и вытянутая. Площадка ровная, рядом несколько жилых домов, вокруг лесополоса. Из минусов – приближенность к железнодорожным путям, накатанная дорога; из плюсов – наличие коммуникаций (электричество, газ, водопровод), водоем в пешей доступности. Торги за лот начнутся с 21 998 рублей.
Участок №48 (Лот №8) расположен в другом конце Заславля, недалеко от озера и Хмелевской рощи. Вакантная площадка чуть больше 6 соток, треугольной формы, выделена в квартале новой коттеджной застройки. До МКАД отсюда 18,6 километров, подъезд асфальтирован, коммуникации в населенном пункте есть (электричество, газ, вода). Стартовая цена лота – 19 912 рублей.
Еще один участок продается по улице Центральной в Заславле. Площадь земельного надела чуть больше 8 соток, стартовая цена – 26 202 рублей. Коммуникации в населенном пункте есть, из нюансов - участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации (площадь охранной зоны – 0,0040 га, вынос наружной сети водопровода будет произведен до 01.05.2021). Площадка неровная, имеет склон.
Деревня Околица находится недалеко от Дубровского водохранилища, здесь на торги выставили участок площадью 10,61 сотки. Территория ранее не осваивалась, расположена в лесополосе: на площадке растут взрослые деревья, ландшафт холмистый. Коммуникаций не заявлено, подъезд – гравийка. Недалеко от участка проходит МКАД-2.
Агрогородок Семкого находится в пешей доступности от Заславского водохранилища и всего в 8,2 километрах от МКАД. Здесь можно
Площадь участка — 14, 26 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 тыс.;
Координаты участка: 54°00'42.2"N 27°25'39.0"E
Расстояние до МКАД: 8,2 км.
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