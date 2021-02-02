Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. Цены – от $ 7,6 тыс.

Агрогородок Семкого находится в пешей доступности от Заславского водохранилища и всего в 8,2 километрах от МКАД. Здесь можно купить участок площадью 14,26 сотки по стартовой цене от 40 тыс. рублей. Земельный надел ровный, удобный для строительства дома, выделен в квартале новой коттеджной застройки. Подъезд – гравийка, коммуникаций не заявлено, рядом строящиеся и жилые дома, участок слева пока пустует.