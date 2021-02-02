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В Беларуси уменьшили сумму наличных платежей и сохранили льготы на кешбэк

02.02.2021 10:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Указом № 37 Александра Лукашенко в Беларуси сохраняется льгота по налогу на кешбэк и в 2 раза уменьшается максимальная сумма наличных платежей. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Вчера, 1 февраля, Александр Лукашенко подписал Указ, корректирующий Указ № 493 «О развитии безналичных расчетов». В данном документе предусмотрены два изменения: в сфере наличных платежей и налогообложении.

Максимальный наличный платеж 

Теперь максимальная сумма одной сделки (платежа или платежей в совокупности) между юридическим лицом или ИП и физическим лицом, оплачиваемая наличными средствами, будет составлять 500 базовых величин. Под сделкой понимаются любые услуги, работы или товар.

Ранее максимальная сумма наличных платежей составляла 1 000 БВ.

Это изменение вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования документа.

Налог на кешбэк

Если кешбэк физлиц (доход, выплаченный банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров, работ или услуг при использовании карточек или систем дистанционного банковского обслуживания) не превышает 2% от суммы оплаты, он не будет считаться объектом налогообложения. Если кешбэк составит более 2% - придется заплатить налог.

Данные изменения будут распространяться на все операции в период с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года.

Напомним, 2021 год в Беларуси начался в повышения налогов: в ИТ-сфере ставка подоходного налога увеличилась с 9% до 13%, для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи ставка налога выросла с 18% до 30%, поднялся транспортный налог, налог на выезд из страны, выросла базовая величина, коммунальные платежи  и многое другое.

 
 
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Указом № 37 Александра Лукашенко в Беларуси сохраняется льгота по налогу на кешбэк и в 2 раза уменьшается максимальная сумма наличных платежей.
 
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