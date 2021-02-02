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В Беларуси уменьшили сумму наличных платежей и сохранили льготы на кешбэк
02.02.2021 10:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Указом № 37 Александра Лукашенко в Беларуси сохраняется льгота по налогу на кешбэк и в 2 раза уменьшается максимальная сумма наличных платежей. Об этом
Вчера, 1 февраля, Александр Лукашенко подписал Указ, корректирующий Указ № 493 «О развитии безналичных расчетов». В данном документе предусмотрены два изменения: в сфере наличных платежей и налогообложении.
Максимальный наличный платеж
Теперь максимальная сумма одной сделки (платежа или платежей в совокупности) между юридическим лицом или ИП и физическим лицом, оплачиваемая наличными средствами, будет составлять 500 базовых величин. Под сделкой понимаются любые услуги, работы или товар.
Ранее максимальная сумма наличных платежей составляла 1 000 БВ.
Это изменение вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования документа.
Налог на кешбэк
Если кешбэк физлиц (доход, выплаченный банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров, работ или услуг при использовании карточек или систем дистанционного банковского обслуживания) не превышает 2% от суммы оплаты, он не будет считаться объектом налогообложения. Если кешбэк составит более 2% - придется заплатить налог.
Данные изменения будут распространяться на все операции в период с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года.
Напомним, 2021 год в Беларуси начался в
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Указом № 37 Александра Лукашенко в Беларуси сохраняется льгота по налогу на кешбэк и в 2 раза уменьшается максимальная сумма наличных платежей.
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