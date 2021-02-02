«Корень всех зол не в форме собственности». Приватизация и правда так страшна, как ее рисуют?

Источник материала: Tut.by

Страшилка о тотальной распродаже «народного достояния» периодически всплывает в официальных комментариях, когда речь заходит о реформах. Тем временем госпредприятия продолжают больше работников увольнять, чем нанимать, а частные — создавать новые рабочие места. Что не сходится в популярном стереотипе о приватизации и «распродаже» страны, поясняет телеграм-канал «Кастрычніцкі эканамічны форум» .



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тезис: Озвученные предложения [оппозиции] по приватизации экономики, сокращению рабочих мест и социальных выплат говорят о том, что они уже сформировали план по распродаже страны своим хозяевам-грантодателям

В отличие от автора этого «тезиса» мы цитируем первоисточник, пишут авторы телеграм-канала. Наверняка пытливый читатель может самостоятельно проверить на истинность приводимые утверждения (кто и что озвучивал), мы же сосредоточимся на ключевой идее тезиса: если власть поменяется, страну распродадут.

Очевидно, страну в буквальном смысле слова продать нельзя (конечно, рассуждая здраво). Можно продать то, что находится в государственной собственности — не может же «новая власть» распоряжаться частными компаниями как своими собственными (а по данным, озвученным несколько месяцев назад министром экономики, частный сектор уже производит 60% валовой добавленной стоимости и нанимает примерно половину от общего числа занятых в экономике). Следовательно, под «распродажей страны», понимается приватизация государственных предприятий. Тезис становится понятнее: распродадут только госпредприятия, «народное достояние».

Тема приватизации иногда подымается государственными СМИ, хотя общество она, похоже, волнует мало. В то время как одно из государственных медиа заявляет, что «часто в белорусском обществе можно услышать призывы к тотальной и немедленной приватизации государственных предприятий», опросы населения показывают , что половина общества не имеет мнения по этому вопросу. Оставшаяся половина разделилась примерно пополам, то есть примерно четверть респондентов поддержала бы приватизацию, а четверть — была бы против. А вот в чем общество по-настоящему уверено, так это в том, что частный сектор эффективнее государственного: такого мнения придерживается половина опрошенных, в то время как государственный сектор считают более эффективным всего 13% респондентов.

Почему эти социологические данные важны и какое отношение они имеют к рассматриваемому пропагандистскому тезису? Определяемся с понятием: приватизация — это продажа (передача) государственной собственности в частную собственность. Это слово стало «страшилкой» после 1990-х годов. А частный сектор совсем не страшный, потому что он эффективнее государственного, а бизнесмены создают рабочие места и помогают зарабатывать другим (формулировки из того же опроса, поддерживаемые большинством).

Что же нас так пугает в приватизации? Увольнения? Так госпредприятия полным ходом увольняли работников последние 10 лет, а частные компании их нанимали (посмотрите официальную статистику или вот эту публикацию , если не верите). Потеря доходов бюджета? Так представители власти сами заявляют о том, что государство поддерживает свои предприятия (то есть дает им деньги, собранные с налогоплательщиков — подтверждений полно в указах и постановлениях). Еще один опрос населения (2018 года) показал, что идея прекращения субсидирования государством убыточных и неконкурентоспособных предприятий находит поддержку большей части общества: половина респондентов считает, что жизнеспособность предприятий должна определяться их способностью производить конкурентоспособную продукцию, и только 30% — что субсидирование «убыточных и неконкурентоспособных» надо сохранить.

Почему мы снова и снова апеллируем к социологии? Потому что в Конституции записано: власть принадлежит народу. И он, соответственно, должен решать, что делать с госпредприятиями — каким бы ни был «план продажи страны хозяевам-грантодателям», с чего вдруг народ допустит его реализацию? Видя общественное мнение, мы можем понять, что приватизация в Беларуси, если ее делать в согласии с мнением большинства, не будет быстрой, зато, пожалуй, будет прозрачной.

Последнее особенно важно. Ведь приватизация в общем-то уже состоялась. Но не госпредприятий, а их прибыли. Почему поставками калия, нефтепродуктов, белазов, мазов, тракторов занимаются посреднические структуры, бенефициарами которых зачастую являются частные лица? Кто и по каким ценам поставляет сырье и комплектующие нашим промышленным гигантам? Почему так вышло, что гордость белорусской промышленности не может жить без бюджетной поддержки? Корень всех зол не в форме собственности, а в непрозрачности принятия решений. Именно она, а не мифические «планы оппозиции», порождает олигархов, которые богатеют, не создавая богатства страны.