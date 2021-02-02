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Введение валютных ограничений Нацбанком: эксперт пояснил, зачем это нужно

02.02.2021 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Введение валютных ограничений можно рассматривать как меру быстрого реагирования для смягчения последствий макроэкономического шока, рассказал Sputnik белорусский экономист Ярослав Романчук.

© Sputnik / Виктор Толочко
Нацбанк сможет вводить валютные ограничения, но не более чем на год

"Вполне естественно, что при падении валютной выручки вследствие снижения экспорта и сокращения денежных переводов из-за рубежа, рецессии белорусской экономики, накопления токсичных долгов и неплатежей Национальный банк Республики Беларусь хотел бы иметь инструменты, позволяющие оперативно реагировать на текущую ситуацию спроса на валюту", - пояснил Романчук.

По его словам, это необходимо для недопущения ажиотажного спроса на валюту. Это означает, что те тревожные тенденции, о которых говорил Нацбанк по итогам 2020 года – увеличение токсичных активов и накопление долгов, объемы неработающих и необслуживаемых кредитов - могут усугубиться в 2021-м. Тем самым Нацбанк противоречит оптимизму Совета Министров, который полагает, что в текущем году экономика увеличится на 1,8%, будет рост и восстановление.

"Восстановление за счет валовых показателей, игнорируя конкурентоспособность и четкий экономический расчет, невозможны. По этой причине Нацбанк готовит себя к роли, которую он уже выполнял в конце 2015 – начале 2016 годов – тогда также были введены меры активного реагирования для того, чтобы смягчить последствия макроэкономического шока", - подчеркнул собеседник.

Население с обеспокоенностью восприняло новость о грядущих валютных ограничениях.

"Реакция населения на введение валютных ограничений будет зависеть от того, как белорусские власти будут пытаться восстанавливать доверие к себе и банковско-финансовой системе в целом", - считает эксперт.

Большое значение будет иметь валютная политика, а также политика процентных ставок. В 2020-м депозиты населения в рублях сократились более чем на один миллиард, и в долларах – более чем на 1,5 миллиарда. За пять лет - в период с 2016 до 2020-го - сокращение увеличения валютных депозитов населения составило почти 29%.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если в марте истекут сроки по договорам депозитов и не будут продлены, а Национальный банк или коммерческие банки не начнут увеличивать процентные ставки и не смогут убедить население в безопасности их денежных вкладов, то отток вкладов продолжится", - убежден специалист.

Здесь по его мнению, сыграют два фактора: с одной стороны – недоверия, а с другой – сокращения доходов и необходимости текущей поддержки потребления сбережений.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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С 9 июля 2021 года финансовый регулятор совместно с правительством сможет вводить валютные ограничения на срок не более года.
 
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