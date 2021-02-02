Минск останется резиновым? Правительство решило наращивать объемы строительства жилья

Источник материала: realt.by

До 2025 года объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Беларуси запланировано увеличить с 4,0 миллионов квадратных метров до 4,5 миллиона. Это предусмотрено государственной программой «Строительство жилья» на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В последние годы в Беларуси объемы строительства жилья ежегодно были снижены до 4 миллионов квадратных метров. Правда, в прошлом году вместо запланированных 4-х было введено в эксплуатацию 4,1 миллиона «квадратов».

Учитывая, что строительство является локомотивом экономики, о чем не раз на разных уровнях и в разные годы говорили чиновники, видимо, и было принято решение о поэтапном увеличении строительства жилья. В программе так и говорится, что она нацелена на «создание условий для удовлетворения гражданами Республики Беларусь потребности в доступном и качественном жилье».

Кстати, предыдущая программа «Строительство жилья» на 2016-2020 годы, в частности, позволила повысить уровень обеспеченности населения жильем на одного человека на 4,5 % (с 26,5 до 27,8 кв. метра на одного человека в целом по республике); построить 543,2 тыс. кв. метров арендного жилья; ввести в эксплуатацию 3 743,5 тыс. кв. метров жилья с государственной поддержкой, из которых 1 910,5 тыс. кв. метров, или 26 142 квартиры, для многодетных семей.

Согласно новой госпрограмме по строительству жилья в 2021- 2025 годах планируется поэтапно увеличивать объемы строительства общей площади жилья, жилья с государственной поддержкой, арендного жилья, в том числе для военнослужащих по решению президента, и электродомов.

Ежегодно объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования планируется увеличить с 4 млн кв.м в 2021 году до 4,5 млн кв. м в 2025 году. При этом в 2021 году будет построено 4 млн кв.м, в 2022 – 4,2 млн, в 2023 – 4,3 млн, в 2024 – 4,4 млн и в 2025 году – 4,5 млн кв.м.

В 2025 году в Брестской области введут в эксплуатацию 685,0 тыс. кв.м общей площади жилья вместо 590,0 в 2021 году, в Витебской области – 400 тыс. кв.м вместо 330 тыс., в Гомельской – 565 тыс. вместо 500, в Гродненской – 496 тыс. вместо 420, в Минской – 1,325 тыс. вместо 1,200, в Могилевской – 430 тыс. вместо 360,0 тыс. В Минске в 2025 году, как и в 2021-м, запланировано построить 600 тыс. кв.м общей площади жилья. При этом в столице на протяжении пятилетки объемы ввода жилья будут сохраняться на одном и том же уровне – 600 тыс. кв.м в год.

С господдержской объемы строительства жилья в 2025 году в Минске возрастут с 124,0 тыс. в 2021 году до 165,0 тыс. кв.м в 2025-м.

Средняя стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся граждан с 1,152,5 руб. в 2021 году вырастет до 1433,2 руб. в 2025-м.

За пять лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв. м арендного жилья за счет всех источников финансирования и около 2 млн кв. м площади электродомов.

Для граждан, имеющих право на господдержку, строительство жилья будет осуществляться в жилых домах типовых потребительских качеств по экономичным энергоэффективным проектам. Одним из важных направлений останется обеспечение жильем состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей, а также детей-сирот, инвалидов и других социально уязвленных категорий граждан. Наряду со строительством новых жилых помещений многодетные семьи смогут улучшать свои жилищные условия, приобретая и реконструируя жилье с использованием средств господдержки, а также получая арендные и социальные квартиры.

Финансирование госпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах. На реализацию программы потребуется более Br38,6 млрд, в том числе средств республиканского бюджета - более Br6,66 млрд, местных бюджетов - почти Br2,4 млрд, кредитных ресурсов - более Br6,7 млрд, иных источников - почти Br23 млрд. В 2021 году на реализацию программы будет направлено более Br6,4 млрд, в 2022 году - Br7,1 млрд, в 2023 году - Br7,7 млрд, в 2024 году - Br8,3 млрд, а 2025 году - чуть более Br9 млрд.

Все многоквартирные дома должны быть обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, долю участков для индивидуального строительства с минимальной инфраструктурой будут увеличивать с 82% в 2021 году до 90% к концу пятилетки.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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