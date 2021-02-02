«Можете хоть 10 дел на меня завести. Вас это не спасет». МВД не возбудило дело по заявлению Колесниковой

Источник материала: Tut.by

«Вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет», — так Мария Колесникова прокомментировала отказ МВД возбуждать уголовное дело по фактам ее похищения и угроз. Слова Колесниковой цитирует пресс-служба Виктора Бабарико .



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Напомним, 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя имена и должности людей, которые, по ее словам, организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси.

Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела.

«Внимание! Решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело принимает „Министерство“, чьи замминистры самолично организовали и совершили эти преступления. 27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа Казакевич и Павлюченко во всех подробностях рассказали, что меня ждет, если я не покину страну: СИЗО, тюрьмы, унизительные досмотры, подорванное здоровье, забвение. Я забуду о книгах (Харари, Хокинг, чао!), о музыке тоже, ведь мне переломают пальцы, через месяц обо мне все забудут. 25 лет в колонии, где я буду ему (Казакевичу) форму шить, которую он будет одевать по особым поводам. Так что нет, не удивлена», — говорится в комментарии Марии Колесниковой.

Колесникова заявила, что будет дальше обращаться в Генеральную прокуратуру и в суд.

«А вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет. Вы это сделали — вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги и соучастники знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жены, ваши родители, друзья и близкие. Вы это сделали!», — отметила Мария Колесникова.