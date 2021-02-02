|
«Можете хоть 10 дел на меня завести. Вас это не спасет». МВД не возбудило дело по заявлению Колесниковой
02.02.2021 17:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет», — так Мария Колесникова прокомментировала отказ МВД возбуждать уголовное дело по фактам ее похищения и угроз. Слова Колесниковой цитирует
Напомним, 10 сентября Мария
Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела.
«Внимание! Решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело принимает „Министерство“, чьи замминистры самолично организовали и совершили эти преступления. 27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа
Колесникова заявила, что будет дальше обращаться в Генеральную прокуратуру и в суд.
«А вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет. Вы это сделали — вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги и соучастники знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жены, ваши родители, друзья и близкие. Вы это сделали!», — отметила Мария Колесникова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Можете хоть 10 дел на меня завести. Вас это не спасет». МВД не возбудило дело по заявлению Колесниковой
10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя имена и должности людей, которые, по ее словам, организовали ее похищение, угрожали ей и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)