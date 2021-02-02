Давыдько показал идеи по изменению Конституции от избирателей: Запретить госидеологию, обязать голосовать

Источник материала: Tut.by

Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько опубликовал отчет о своей работе за 2020 год. В нем, помимо прочего, есть предложения по изменению Конституции, которые, как указал Давыдько, поступили ему от избирателей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Давыдько указывает, что за прошлый год он принял участие в заседаниях 12-ти дискуссионных площадок по выработке предложений в сводный проект конституционных поправок. Кроме того, ему поступили предложения и от избирателей.

— В рамках осуществления работы с избирателями поступил ряд обращений, содержащих предложения по совершенствованию действующего законодательства. Мною проведен анализ предложений, определена актуальность их применения и сформулированы следующие предложения, — пишет Давыдько.

Среди предложений, которые поступили депутату от избирателей, есть, например, идея упразднить Конституционный Суд, а его функции передать Верховному суду.

Предлагается и закрепить в Конституции понятие «Всебелорусское народное собрание, его статус и полномочия», а также создать рабочий исполнительный орган (Государственный Совет) для контроля исполнения решений между Всебелорусскими народными собраниями и подготовки очередного заседания.

Кроме того, избиратели предлагают ввести должность Уполномоченного по правам человека, отменить смертную казнь, разработать положение о профессиональной армии, разрешить нахождение земель сельскохозяйственного назначения как в собственности государства, так и в частной собственности.

Из необычного предлагается отменить запрет на единую государственную идеологию и отменить запрет на общественно-политическую реализацию «отдельных категорий граждан». Кто входит в эти категории не указано.

Предлагается законодательно обязать избирателей участвовать в выборах, а также отменить запрет на участие в выборах лиц, в отношении которых избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Парламент предлагают сделать однопалатным — вернуться к Верховному Совету Беларуси, при этом полномочия Совета Республики передать ему. Срок полномочий депутатов парламента и местных Советов предлагают увеличить до 5 лет, и не ограничивать количество сессий парламента в год.

Для создания и деятельности политической партии предлагают установить квоту: не менее 3000−5000 учредителей от всех регионов страны. При этом изменить принцип создания политических партий с территориального на территориально-производственный, где основу партии составляют первичные организации по месту работы или жительства. Обязательную перерегистрацию политических партий в Министерстве юстиции предлагают проводить один раз в 5 лет и закрепить право выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями и гражданами в соответствии с законом.

Предлагают учитывать предложения партийных структур, в том числе согласно представительству политических партий, при формировании правительства страны.

Руководящие должности в регионах предлагается сделать выборными. А Совмину хотят предложить делегировать полномочия президента по назначению руководителей республиканских органов государственного управления и других должностных лиц.

Напомним, ранее появились рабочие предложения по изменению Конституции от Федерации профсоюзов Беларуси. Там речь шла о 14 из 146 статей действующей Конституции. И затрагивались только «социальные» статьи, «политические» не упоминаются. Позже в распоряжении TUT.BY оказался документ с очередными предложениями по изменению Конституции. В этих предложениях речь наоборот идет о политической сфере: предлагается «совершенствование государственной политики и расширение возможностей участия граждан в политической жизни».