Головченко о безопасности на ВНС: Соответствующие органы имеют планы действий на все случаи событий

Источник материала: Tut.by

Бойкот Всебелорусского народного собрания провалился. На форум приедут около 70−80 иностранных гостей. Силовики готовы противостоять возможным провокациям, если кто-то попытается их устроить. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, сообщает СТВ .



Фото: government.ru

— Что касается безопасности: такое массовое мероприятие всегда сопровождается определенными мерами безопасности — не только физической, но и предотвращения всяческого рода провокаций. Мы, честно говоря, пока не видим, что это представляет какую-то реальную угрозу. Тем не менее в отдельных чатах, еще где-то высказываются мысли — возможно, в воспаленных умах оно только существует, — заявил Головченко.

Он отметил, что «соответствующие органы имеют планы действий на все случаи событий».

— Я думаю, у всех была возможность убедиться в том, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации. Пока у меня нет информации, что кто-то из делегатов обращался с заявлениями, что он подвергается оскорблениям и угрозам в этой связи. Поэтому я могу сказать, что достаточно спокойная ситуация в этом отношении. Все меры предосторожности будут приняты.

Что касается делегатов, то, по словам Головченко, практически в равнозначной пропорции на собрании будут представлены представители всех сфер общества. Заявили о своем желании участвовать и иностранные гости.

— Еще не могу, кстати, не отметить достаточно активное участие иностранных гостей, потому что тоже предрекали некий бойкот со стороны граждан иностранных государств, которые побоятся ехать в Беларусь, что никто туда не направит своих представителей. Но опять-таки реальность показывает, насколько пусты эти заявления. Сейчас у нас порядка 70−80 подтвержденных зарубежных гостей, некоторые из них планируют выступать. Попытка какая-то блокады собрания с треском провалилась. Помимо зарубежных гостей, представители иностранных посольств тоже выразили большой интерес, хотя вбрасывалась информация, что там тоже будет бойкот коллективный. Сейчас подавляющее большинство дипломатических представителей, аккредитованных в Республике Беларусь, подтвердили свое участие, что говорит тоже о высоком интересе в получении информации из первых уст, — заявил глава правительства.

Головченко заявил, что «большинство делегатов выступают за сохранение сильной президентской власти».

— Нет настроенности на то, что надо что-то сломать. Мы прожили, условно говоря, с Конституцией 20 лет — и все, она устарела. Такого нет. Люди видят необходимость усиления каких-то элементов — например, усиление полномочий советов первичного уровня, потому что большинство из них представляют местные советы. Они хотят больше полномочий. Многие говорят о необходимости повышения роли парламента в управлении государством, где-то говорят о корректировке избирательного законодательства, обсуждают и вопрос — какая система выборная больше подходит для Беларуси. Общая линия сводится к тому, что при всех этих новациях, мы не должны ослабить президентскую власть, которая сцементировала страну и позволила устоять перед этим шалёным націскам, который мы все недавно испытали, — заявил он.

Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11−12 февраля. Белорусское телевидение обещает вести прямую трансляцию мероприятия. Во вторник на совещании, посвященном мероприятию, Лукашенко поручил обеспечить участникам ВНС безопасность и комфортные условия труда и отдыха.