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Тихановская и штаб Бабарико номинировали Знака на премию имени Трарье в области прав человека

03.02.2021 09:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская направила официальное письмо в адрес комитета премии в области прав человека им. Людовика Трарье. Тихановская и штаб Бабарико уверены, что Максим Знак заслужил право оказаться в одном списке с Нельсоном Манделой, Кариной Москаленко и другими известными людьми, которые ранее получили эту премию, сообщает Телеграм-канал Тихановской.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Светлана Тихановская отметила, что работа адвоката в Беларуси сопровождается угрозой лишения лицензии.

— Но Максим, понимая это, присоединился к штабу Виктора Бабарико. Он стал первым адвокатом, который по доверенности подал в ЦИК заявление о регистрации кандидатом в президенты заключенного под стражу Виктора. После выборов Максим вошел в президиум КС и подал жалобу в Верховный суд, приложив 25 папок с доказательствами фальсификаций результатов. Это не только исключительный шаг по отстаиванию прав и свобод граждан, но и личное мужество Максима — он знал, что за это в любой момент его могут арестовать, — пишет Тихановская.

С 9 сентября 2020 года Максим Знак находится в СИЗО. Он обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в прекращении уголовного преследования.

— Его заключение под стражу — месть режима, который пытается запугать всех, кто требует соблюдения права в Беларуси. Вот почему мы номинируем Максима на премию Трарье. Я уверена, что Максим Знак — именно тот человек, который заслужил признание за свой профессионализм. И, как и сотни людей, которые оказались в тюрьме за свою смелость, он должен быть освобожден без каких-либо условий, — считает Светлана Тихановская.

 
 
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Тихановская и штаб Бабарико уверены, что Максим Знак заслужил право оказаться в одном списке с Нельсоном Манделой, Кариной Москаленко и другими известными людьми,...
 
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