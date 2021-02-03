Беларусь и Индонезия подпишут сегодня меморандум о сотрудничестве в машиностроительной отрасли

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Стоит отметить, Индонезия является важным партнером Беларуси в регионе Южной Азии. Демонстрируя устойчивые темпы экономического развития, эта страна входит в топ-20 крупнейших экономик мира. У Беларуси есть опыт поставок БелАЗов и другой техники на индонезийский рынок, и наша страна ставит задачу расширить свое экономическое присутствие в южноазиатском регионе.