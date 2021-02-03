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Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год

03.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В преддверие Дня риэлтера мы воспользовались данными Минюста, чтобы выяснить, сколько агентств рискнуло открыться в сложном 2020 году, а какие компании лишились лицензии из-за нарушений законодательства. В обзоре – итоги 2020 года для риэлтерского бизнеса.

Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год

Какие компании получили лицензии в 2020 году

На 1 февраля 2021 года в Беларуси зарегистрировано 146 агентств недвижимости и еще 6 организаций, имеющих право оказывать риэлтерские услуги без специальной лицензии. В 2020 году этот список пополнило 13 компаний. На первом месте по количеству новых лицензий Минск – в 2020 году 7 столичных организаций получили (или продлили) лицензии на оказание риэлтерских услуг. В Могилевской области – две новые лицензии в Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской по одной.

В 2020 году лицензии получили:

Брестская область:

  • ООО «Брестский риэлтерский центр» (лицензия от 30.07.2020).

Витебская область:

  • ООО «АДРЕСАТ» (лицензия от 24.12.2020).

Гомельская область:

  • ЧУП «Агентство недвижимости «Новые адреса» (лицензия от 08.05.2020).

Гродненская область: 

  • ООО «Эстейт Компани», г. Лида (лицензия от 26.02.2020).

Минская область:

  • ООО «Уютный городок» (лицензия от 30.07.2020);
  • ООО «Альфа ключ» (лицензия от 08.05.2020);
  • ООО «Агентство недвижимости «Уласны дах» (лицензия 22.10.2020);
  • ООО «Знатоки Недвижимости» (лицензия от 26.03.2020);
  • ООО «СЭВЭН Интернешнл» (лицензия от 12.06.2020);
  • ООО «Столичный регион» (лицензия от 24.12.2020);
  • ООО «Центр недвижимости Моя 7Я» (лицензия от 24.12.2020).

Могилевская область:

  • ЧУП «Агентство недвижимости «Домашний Адрес» (лицензия от 01.09.2020);
  • ООО «Недвижимость сити» (лицензия от 10.01.2020).

Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год
Фото использовано в качестве иллюстрации

Кого лишили лицензии в 2020 году

Вместе с тем, по данным Минюста, 5 компаний в 2020 лишились права оказывать риэлтерские услуги за нарушения законодательства, регулирующего осуществление риэлтерской деятельности. В их числе:

  • «Центр недвижимости «Престиж регион»,
  • «Готовые решения»,
  • «ДОНУМ-ЭЛИТ-ГРУПП»,
  • «Империя Недвижимости»,
  • «ВРБНедвижимость».

Всего с 2005 года 83 риэлтерские организации потеряли лицензию на работу за нарушения законодательства. Отметим, что с приостановлением или прекращением деятельности, агентства не имеют права заключать договоры, размещать рекламу объектов недвижимости, осуществлять подбор и показ объектов и т.д.

Закрылось агентство «СмартРиэлт»

Среди потерь года нельзя не упомянуть агентство недвижимости «СмартРиэлт». Татьяна Недерева-Архипец закрыла собственное агентство в декабре 2020 года. В интервью Realt.by культовая фигура рынка недвижимости рассказала, что предшествовала такому решению. Видео-интервью доступно на нашем YouTube-канале


Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверие Дня риэлтера мы воспользовались данными Минюста, чтобы выяснить, сколько агентств рискнуло открыться в сложном 2020 году, а какие компании лишились...
 
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