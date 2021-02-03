Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год

Кого лишили лицензии в 2020 году

Вместе с тем, по данным Минюста, 5 компаний в 2020 лишились права оказывать риэлтерские услуги за нарушения законодательства, регулирующего осуществление риэлтерской деятельности. В их числе:

«Центр недвижимости «Престиж регион»,

«Готовые решения»,

«ДОНУМ-ЭЛИТ-ГРУПП»,

«Империя Недвижимости»,

«ВРБНедвижимость».

Всего с 2005 года 83 риэлтерские организации потеряли лицензию на работу за нарушения законодательства. Отметим, что с приостановлением или прекращением деятельности, агентства не имеют права заключать договоры, размещать рекламу объектов недвижимости, осуществлять подбор и показ объектов и т.д.

Закрылось агентство «СмартРиэлт»