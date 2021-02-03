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Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год
03.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В преддверие Дня риэлтера мы воспользовались данными Минюста, чтобы выяснить, сколько агентств рискнуло открыться в сложном 2020 году, а какие компании лишились лицензии из-за нарушений законодательства. В обзоре – итоги 2020 года для риэлтерского бизнеса.
Какие компании получили лицензии в 2020 году
На 1 февраля 2021 года в Беларуси зарегистрировано 146 агентств недвижимости и еще 6 организаций, имеющих право оказывать риэлтерские услуги без специальной лицензии. В 2020 году этот список пополнило 13 компаний. На первом месте по количеству новых лицензий Минск – в 2020 году 7 столичных организаций получили (или продлили) лицензии на оказание риэлтерских услуг. В Могилевской области – две новые лицензии в Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской по одной.
В 2020 году лицензии получили:
Брестская область:
Витебская область:
Гомельская область:
Гродненская область:
Минская область:
Могилевская область:
Кого лишили лицензии в 2020 году
Вместе с тем, по данным Минюста, 5 компаний в 2020 лишились права оказывать риэлтерские услуги за нарушения законодательства, регулирующего осуществление риэлтерской деятельности. В их числе:
Всего с 2005 года 83 риэлтерские организации потеряли лицензию на работу за нарушения законодательства. Отметим, что с приостановлением или прекращением деятельности, агентства не имеют права заключать договоры, размещать рекламу объектов недвижимости, осуществлять подбор и показ объектов и т.д.
Закрылось агентство «СмартРиэлт»
Среди потерь года нельзя не упомянуть агентство недвижимости «СмартРиэлт». Татьяна Недерева-Архипец закрыла собственное агентство в декабре 2020 года. В
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Какие агентства лишились лицензии из-за нарушений? Смотрим, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год
В преддверие Дня риэлтера мы воспользовались данными Минюста, чтобы выяснить, сколько агентств рискнуло открыться в сложном 2020 году, а какие компании лишились...
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