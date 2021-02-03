Есть варианты от 720€ за «квадрат», но в рассрочку цена увеличивается на 80%. Что сейчас можно купить у «Дана Холдингз»

В середине января мы писали о том, как под видом покупателя наша журналистка ходила в офис продаж Дана Холдингз и пыталась подобрать себе квартиру. Оказалось, что в это экономически и политически неспокойное время белорусы активно покупают жилье и даже готовы брать валютную рассрочку. Сейчас мы решили собрать все предложения от крупнейшего застройщика в одном материале.
20 октября 2020 года Александр Лукашенко подписал Указ №370. Документ предусматривает расширение прав «Дана Холдингз» на строительство ЖК «Минск-Мир». В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации). То есть в этом комплексе стройка должна только ускоряться. Несмотря на то, что в декабре Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, куда в том числе попал один их самых известных застройщиков Беларуси Dana Holdings, эксперты говорят, что на стройки девелопера это никак не повлияет. Сейчас мы видим, что компания активно предлагает самые разные варианты квартир в своих проектах.
Приводим таблицы, где собрано то, что сейчас есть в продаже у этого застройщика. Если в доме продается более 10 квартир, то будем их объединять по количеству комнат с ценовым диапазоном от минимальной до максимальной стоимости.
Жилой комплекс «Маяк Минска»
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» — один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет (до появления «Минск-Мира»). При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ Dana Mall, просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.
Как видно, только одну квартиру в этом жилом комплексе можно купить в рассрочку. На остальные же эту услугу убрали. Хотя еще полгода назад квартир, на которое не действовала рассрочка, не было.
Жилой комплекс «Минск-Мир»
Многофункциональный комплекс «Минск Мир» — самый масштабный архитектурный проект столичного рынка недвижимости. Состоит из жилых домов эконом-, стандарт- и комфорт-классов. Дополнительно в комплекс войдут выставочный, спортивный и торгово-финансовый центры. Отдельно проектом предусмотрено строительство широкого бульвара с зонами для пешеходов и велосипедистов.
Жилые дома комплекса — каркасно-блочные, с высотой потолков в квартирах 2,5 и 2,7 метра. Возле каждого предусмотрена детская игровая площадка, наземная парковка. Этажность объектов квартала — переменная (от 13 до 35 этажей).
Квартиры в комплексе реализуются по договорам купли-продажи, через участие в долевом строительстве, а также в рассрочку.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 31 января имеются в кварталах и в домах:
Адрес дома
Этаж
Подъезд
Площадь м²
Комнат
Рассрочка 5 лет Цена за м²
Рассрочка 5 лет Цена квартиры
Цена за м² при 100% предоплате
Цена квартиры при 100% предоплате
Квартал "Эмиратс"
Дом «Эмиратс Волна» C6
11
6с
106.5
4
4137 р. 1301€
440584 р. 138557€
3819 р. 1201€
406719 р. 127907€
Дом «Эмиратс Волна» C7
В доме сейчас продается 39 квартир, поэтому разбиваем на группы
От 42.6 до 54.4
2 (24 шт.)
От 4296 р. 1351€ до 4747 р. 1493€
От 185153 р. 58228€ до 241010 р. 75794€
От 3978 р. 1251€ до 4429 р. 1393€
От 171448 р. 53918€ до 223807 р. 70384€
От 63 до 112.1
3 (14 шт.)
От 3978 р. 1251€ до 4630 р. 1456€
От 261828 р. 82341€ до 466957 р. 146851€
От 3660 р. 1151€ до 4312 р.1356€
От 241795 р. 76041€ до 431311 р. 135641€
Дом «Эмиратс Волна» C8
В доме сейчас продается 40 квартир, поэтому разбиваем на группы