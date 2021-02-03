Есть варианты от 720€ за «квадрат», но в рассрочку цена увеличивается на 80%. Что сейчас можно купить у «Дана Холдингз»

20 октября 2020 года Александр Лукашенко подписал Указ №370 . Документ предусматривает расширение прав «Дана Холдингз» на строительство ЖК «Минск-Мир». В частности, право на разработку проектной документации на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), а также на ее утверждение и внесение в нее изменений без корректировки всего градостроительного проекта детального планирования (направлено на сокращение времени разработки проектной документации). То есть в этом комплексе стройка должна только ускоряться. Несмотря на то, что в декабре Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, куда в том числе попал один их самых известных застройщиков Беларуси Dana Holdings , эксперты говорят, что на стройки девелопера это никак не повлияет. Сейчас мы видим, что компания активно предлагает самые разные варианты квартир в своих проектах.

Приводим таблицы, где собрано то, что сейчас есть в продаже у этого застройщика. Если в доме продается более 10 квартир, то будем их объединять по количеству комнат с ценовым диапазоном от минимальной до максимальной стоимости.