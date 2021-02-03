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Торги в среду начались с подорожания доллара США и российского рубля
03.02.2021 11:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Доллар США и российский рубль прибавили в цене, евро подешевел на старте торгов, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду.
По информации БВФБ на 10:37, доллар США подорожал на 0,31%, российский рубль незначительно прибавил – 0,02%, евро стал дешевле на 0,06%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют во вторник 3 февраля:
1 евро – 3,18 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,63 рубля;
100 российских рублей - 3,47 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
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Российская и американская валюты подорожали на старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в середине недели.
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