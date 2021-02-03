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Предварительное заседание по «делу Белгазпромбанка» пройдет 4 февраля, Бабарико на нем не будет

03.02.2021 11:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд Беларуси 4 февраля намерен провести предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико и других обвиняемых, сообщает Sputnik.by со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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По словам собеседника Sputnik, на это заседание в суд доставят тех обвиняемых, кто заключил досудебное соглашение со следствием, Виктора Бабарико на заседании не будет. Также источник рассказал, что уже назначен судья, который будет председательствовать на этом процессе, но фамилию не назвал.

«Это известный судья, журналисты его знают по многим громким судебным процессам», — уточнил собеседник агентства.

Адвокаты Виктора Бабарико о предварительном заседании ничего не слышали.

— Ничего об этом нам не известно. Защитники Бабарико не вызывались, — сказал TUT.BY адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Адвокат еще одного обвиняемого по делу подтвердил, что на предварительное заседание вызывают тех, у кого заключено досудебное соглашение.

— Поскольку у нас его нет, нас и не вызывали, — сказал адвокат.

В Верховном суде сказали, что прокомментируют информацию позже.

 
 
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По словам собеседника Sputnik, на это заседание в суд доставят тех обвиняемых, кто заключил досудебное соглашение со следствием, Виктора Бабарико на заседании не...
 
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