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Минфин рассчитывает в I полугодии получить второй транш российского кредита

03.02.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев - Sputnik. Беларусь планирует получить второй транш российского кредита в 500 миллионов долларов в течение полугода, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверствов.

Первый транш в размере полмиллиарда долларов Беларусь получила 30 декабря. Сумма была перечислена в российских рублях.

"В целом определено, что он (второй транш госкредита РФ – Sputnik) придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", - заявил журналистам глава Минфина Беларуси.

Российский кредит

Правительства двух стран подписали соглашение о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита 21 декабря 2020 года. Размер ссуды – один миллиард долларов. Согласно подписанному документу, один транш был перечислен в 2020 году, второй планируется получить в 2021-м.

В октябре 2020 года Беларусь также получила кредит в полмиллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что кредит был потрачен на уплату долга за российский газ и на борьбу с COVID-19.

О предоставлении Беларуси государственного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились во время сентябрьских переговоров в Сочи.

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Теги: Минск
 
 
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В конце декабря прошлого года Беларусь получила первый транш российского госкредита на сумму в полмиллиарда долларов.
 
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