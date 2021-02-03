Беларусь готова возобновить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Беларусь готова к возобновлению пассажирского сообщения с Россией, заявил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов во время онлайн-встречи с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

"В части международного пассажирского сообщения Владимир Морозов проинформировал о готовности Белорусской железной дороги к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

Главы БЖД и РЖД сегодня подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов, передаче вагонов, контейнеров и грузов, использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями.

Белорусская и Российская железные дороги также заявили о готовности к запуску нового партнерского проекта по организации дневного скоростного сообщения между столицами двух стран.

Итоги года

Олег Белозеров назвал БЖД надежным партнером в развитии транзитных перевозок по маршруту Китай–Европа–Китай. Глава РЖД отметил, что в прошлом году транзитом через Беларусь в сообщении Китай–Европа–Китай перевезено более 550 тыс. контейнеров в ДФЭ. Этот показатель составил 60% к уровню 2019 года.

БЖД © Photo : Встреча руководителей Белорусской и Российской железных в онлайн-формате

Начальник БЖД Владимир Морозов заявил, что, несмотря на напряженные для грузового бизнеса условия, Белорусская железная дорога сохранила на 2021 год тарифы на транзитные перевозки на уровне 2020 года.

"Он также обратил внимание на необходимость дальнейшей активизации работы в части расширения контейнерных маршрутов, перехода на полностью безбумажный юридически значимый документооборот и создание образцового "цифрового транспортного коридора", - сообщили в пресс-службе.

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